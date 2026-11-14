Как будут выключать свет на Харьковщине 15 ноября: графики

В воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 16:00-18:00

1.2 14:30-18:00

2.1 14:30-18:00

2.2 14:30-18:00

3.1 08:00-11:00; 18:00-22:00

3.2 18:00-22:00

4.1 08:00-11:00; 18:00-22:00

4.2 08:00-11:00; 18:00-22:00

5.1 11:00-14:30

5.2 22:00-24:00

6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.