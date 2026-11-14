Как будут выключать свет на Харьковщине 15 ноября: графики
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В воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 16:00-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 14:30-18:00
- 2.2 14:30-18:00
- 3.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 3.2 18:00-22:00
- 4.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 4.2 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 5.1 11:00-14:30
- 5.2 22:00-24:00
- 6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
- 6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.