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Как будут выключать свет на Харьковщине 15 ноября: графики

Общество 21:16   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Как будут выключать свет на Харьковщине 15 ноября: графики Изображение создано ИИ

В воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 16:00-18:00
  • 1.2 14:30-18:00
  • 2.1 14:30-18:00
  • 2.2 14:30-18:00
  • 3.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 3.2 18:00-22:00
  • 4.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 4.2 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 5.1 11:00-14:30
  • 5.2 22:00-24:00
  • 6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
  • 6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 21:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает АО «Харьковоблэнерго».".