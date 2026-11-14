Авто перевернулось на крышу на Аэрокосмическом проспекте в Харькове (видео)

О ДТП в Харькове сегодня, 14 ноября, стало известно из соцсетей.

Сообщается, что на проспекте Аэрокосмическом легковушка перевернулась на крышу. Автомобиль лежит колесами вверх прямо на проезжей части.

Видео: Telegram-канал “Труха Харків”

По данным Telegram-каналов, известно о пострадавших. Официальной информации от ГУ Нацполиции в Харьковской области нет.

Напомним, ДТП со «скорой» произошло в Харькове 11 ноября. Автомобиль медиков перевернулся на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии «Суспільному» сообщил: в «скорой» были водитель, медик и мать с ребенком. У женщин и ребенка ушибы, водитель не пострадал.