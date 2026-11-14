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Авто перевернулось на крышу на Аэрокосмическом проспекте в Харькове (видео)

Происшествия 16:21   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Авто перевернулось на крышу на Аэрокосмическом проспекте в Харькове (видео) Фото: Telegram-канал «monitor 1654»

О ДТП в Харькове сегодня, 14 ноября, стало известно из соцсетей.

Сообщается, что на проспекте Аэрокосмическом легковушка перевернулась на крышу. Автомобиль лежит колесами вверх прямо на проезжей части.

Видео: Telegram-канал “Труха Харків”

По данным Telegram-каналов, известно о пострадавших. Официальной информации от ГУ Нацполиции в Харьковской области нет.

ДТП в Харькове
Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Напомним, ДТП со «скорой» произошло в Харькове 11 ноября. Автомобиль медиков перевернулся на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии «Суспільному» сообщил: в «скорой» были водитель, медик и мать с ребенком. У женщин и ребенка ушибы, водитель не пострадал.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 16:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ДТП в Харькове сегодня, 14 ноября, стало известно из соцсетей.".