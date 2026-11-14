Live
  • Сб 14.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования

Общество 17:51   14.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования Изображение создано ИИ

Подготовку к НМТ-2027 уже начали на Харьковщине.

«Цель на текущем этапе — улучшение условий безопасности через приближение мест проведения тестирования к местам проживания участников», — сообщил Харьковский региональный центр оценивания качества образования.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вместе с департаментами образования и науки ОВА рассмотрели потенциальные возможности расширения перечня населенных пунктов для проведения тестирования.

«Так, на карте проведения НМТ могут появиться до шести новых населенных пунктов, локации в которых уже проверены специалистами центра на соответствие требованиям для проведения тестирования: Харьковщина: +3 населенных пункта; Полтавщина: +3 населенных пункта», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2026 году на Харьковщине выпускников, получивших 200 баллов по НМТ почти вдвое больше, чем в прошлом. С чем это связано, МГ «Объектив» объяснил Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Читайте также: Неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью в Харькове (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)
Взрыв в Харькове: медучреждение атаковал реактивный БпЛА (дополняется)
14.11.2026, 15:40
Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории
14.11.2026, 06:00
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 14 ноября 2026 года – главное за день
14.11.2026, 17:09
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
Зеленский собирал мэров: был и Терехов, что обсуждали (фото, видео)
14.11.2026, 07:10
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
Отдельное жилье с участком: модульные дома для ВПО возводят на Харьковщине
13.11.2026, 19:11
НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования
НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования
14.11.2026, 17:51

Новости по теме:

14.11.2026
597 млрд грн ущерба: как война уничтожает окружающую среду Харьковщины
14.11.2026
Девять БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия обстрелов
14.11.2026
Где атаковал враг на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
13.11.2026
Отдала 60 тысяч за «исцеление» сына: женщину с Харьковщины обманул маг – НПУ
13.11.2026
FPV атаковал велосипедиста на Харьковщине: мужчина — в тяжелом состоянии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 17:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подготовку к НМТ-2027 уже начали на Харьковщине.".