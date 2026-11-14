НМТ-2027: на Харьковщине могут появиться новые локации для тестирования

Подготовку к НМТ-2027 уже начали на Харьковщине.

«Цель на текущем этапе — улучшение условий безопасности через приближение мест проведения тестирования к местам проживания участников», — сообщил Харьковский региональный центр оценивания качества образования.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вместе с департаментами образования и науки ОВА рассмотрели потенциальные возможности расширения перечня населенных пунктов для проведения тестирования.

«Так, на карте проведения НМТ могут появиться до шести новых населенных пунктов, локации в которых уже проверены специалистами центра на соответствие требованиям для проведения тестирования: Харьковщина: +3 населенных пункта; Полтавщина: +3 населенных пункта», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2026 году на Харьковщине выпускников, получивших 200 баллов по НМТ почти вдвое больше, чем в прошлом. С чем это связано, МГ «Объектив» объяснил Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.