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31 жовтня перекрили вулицю через аварійний ремонт у Харкові: подробиці

Суспільство 08:52   31.10.2026
Оксана Якушко
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31 жовтня перекрили вулицю через аварійний ремонт у Харкові: подробиці Фото: ХМР

У суботу, 31 жовтня, заборонили рух транспорту на вул. 92-ї бригади (парна сторона), на перехресті з вул. Роганською, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з аварійним ремонтом КП “Харківські теплові мережі”.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Луї Пастера, вул. Плитковою та ін.

У цей час громадський транспорт курсує наступним чином:

– тролейбус №59: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера і далі за маршрутом;

– автобус №52: 759-й мікрорайон – вул. Зубарєва – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Плиткова – вул. Роганська і далі за маршрутом.

Про відновлення руху на вул. 92-ї бригади повідомлять додатково.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 31 жовтня, заборонили рух транспорту на вул. 92-ї бригади (парна сторона), на перехресті з вул. Роганською, повідомляє Харківська міськрада.".