Без води 24 червня залишаться мешканці в трьох районах Харкова: адреси

Водопостачання відключатимуть з 8:00 до 20:00 24 червня для частини абонентів Салтівського, Київського та Немишлянського районів.

КП “Харківські теплові мережі” (яке зараз відповідає також за холодне водопостачання) попередило про планові роботи для підготовки до зими.

Води не буде у споживачів, які мешкають у межах:

частини Салтівського та Київського районів, обмеженої вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе до вул. Гвардійців-Широнінців;

частини Немишлянського району, обмеженої пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, селищем Перемога, селищем Кулиничі (Салтівським шосе, вул. 7-ї Гвардійської Армії, вул. Марфінською, вул. Амосова), Салтівським шосе до пр. Тракторобудівників.

Мешканців цих районів просять наперед зробити запаси води.