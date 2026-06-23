Live

Без воды 24 июня останутся жители в трех районах Харькова: адреса

Общество 17:36   23.06.2026
Оксана Горун
Без воды 24 июня останутся жители в трех районах Харькова: адреса

Водоснабжение будут отключать с 8:00 до 20:00 24 июня для части абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.

КП «Харьковские тепловые сети» (которое сейчас отвечает и за холодное водоснабжение) предупредило о плановых работах для подготовки к зиме.

Воды не будет у потребителей, которые живут в пределах:

  • части Салтовского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-Широнинцев;
  • части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, поселком Перемога, поселком Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Жителей этих районов просят заранее сделать запасы воды.

Читайте также: За быструю установку котла нужно заплатить? Подозрение сотруднице «Газсетей»

Автор: Оксана Горун

Популярно

Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
24.06.2026, 01:01
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026, 08:47
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026, 07:29
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
23.06.2026, 19:01
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026, 09:12

Новости по теме:

24.06.2026
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026
Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА
24.06.2026
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без воды 24 июня останутся жители в трех районах Харькова: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 17:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение будут отключать с 8:00 до 20:00 24 июня для части абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов".