Без воды 24 июня останутся жители в трех районах Харькова: адреса

Водоснабжение будут отключать с 8:00 до 20:00 24 июня для части абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.

КП «Харьковские тепловые сети» (которое сейчас отвечает и за холодное водоснабжение) предупредило о плановых работах для подготовки к зиме.

Воды не будет у потребителей, которые живут в пределах:

части Салтовского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-Широнинцев;

части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, поселком Перемога, поселком Кулиничи (Салтовским шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Жителей этих районов просят заранее сделать запасы воды.