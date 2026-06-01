За быструю установку котла нужно заплатить? Подозрение сотруднице «Газсетей»

Правоохранители задержали в регионе сотрудницу Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» — мастера службы эксплуатации сетей и ПРГ. Следствие считает, что она требовала взятку за ускоренное оформление документов для установки котла для пожилой женщины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в предприятие обратился мужчина, чтобы узнать о возможности установки газового котла в доме своей пожилой матери.

«Подозреваемая сразу потребовала: кроме официального платежа за монтажные работы, он должен передать лично ей 45 тыс. гривен. За эту сумму она гарантировала быстрое оформление и изготовление проектной документации. При этом отметила, что в случае отказа процедура затянется на длительное время и потребует самостоятельного прохождения всех этапов согласования», — добавили правоохранители.

Они говорят: поскольку на улице была зима, мужчина оказался в тупике, поэтому был вынужден согласиться на условия фигурантки.

В апреле мастер прибыла в дом женщины, чтобы провести осмотр. Она, отмечают в прокуратуре, уверяла, что при уплате денег проект утвердят через полтора месяца. Там она получила от мужчины первую часть неправомерной выгоды – 30 тысяч гривен.

«Впоследствии подозреваемая вернулась вместе с проектанткой и пообещала «клиенту» дополнительный «бонус»: гарантировала, что благодаря ее содействию обязательное по технике безопасности отключение газа во время проведения монтажных работ будет исключительно формальным, и фактически газоснабжение в доме не будут прекращаться», — добавили правоохранители.

Когда заказчик заплатил квитанцию ​​за строительство и пуск оборудования, женщина назначила финальную встречу. 28 мая фигурантка получила уже второй транш – 15 тысяч гривен и передала мужчине готовый рабочий проект, выполнив свою часть договоренности. После этого правоохранители задержали ее.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

В Харьковском филиале «Газсети» говорят, что осуждают нарушение законодательства кого-либо из сотрудников, независимо от должности.

«Любые противоправные действия со стороны работников не будут оставаться без должного реагирования», — подчеркнули в компании.