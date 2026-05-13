Взятка за «спокойствие»: подозрение чиновнику Госгеокадастра на Харьковщине

Правоохранители считают, что чиновник ГУ Госгеокадастра в Харьковской области оказывал давление на агрария и требовал деньги за дальнейшее «спокойствие» в работе.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале марта фигурант начал создавать искусственные препятствия для деятельности директора агропредприятия.

«Несмотря на действующий мораторий на проведение плановых и внеплановых мер контроля во время военного положения, фирма агрария была добавлена ​​в официальный список плановых проверок, размещенный в открытом доступе», — отметили правоохранители.

Узнав об этом, предприниматель обратился к чиновнику для уточнения обстоятельств осуществления процедуры. В то же время чиновник требовал у него 300 тыс. гривен — за эту сумму обещал организовать «формальную» проверку без выявления реальных нарушений, установили в прокуратуре.

«Во время личной встречи он склонял предпринимателя подать заявление о проведении внеплановой проверки «по собственному желанию». Такой фиктивный аудит должен стать для агрофирмы «абонементом» от последующих ревизий сроком 3 года. В случае отказа чиновник грозил вмешательством правоохранительных органов и «серьезными последствиями». Осознавая, что деятельность фирмы может быть заблокирована, директор агропредприятия вынужден был согласиться на выдвинутые условия», — сообщают правоохранители.

Следствие установило: в апреле фигурант в помещении Госгеокадастра получил первую часть взятки в размере 100 тыс. гривен. Затем предприниматель подал заявление на проведение проверки, как того потребовал чиновник.

«Во время телефонных разговоров чиновник согласовал дату проведения ревизии и перечень нарушений, которые должны были попасть в официальный акт. В начале мая служащий подписал и передал документы по результатам проверки, подтвердив исполнение своей части договоренности. 11 мая правоохранители задержали чиновника во время получения второго транша — 200 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с требованием неправомерной выгоды), отметил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие продолжается – проверяется причастность других чиновников областного Госгеокадастра к совершению преступления.