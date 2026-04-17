$4 тысячи за перевод в другую часть – будут судить замкомандира с Харьковщины

Происшествия 22:29   17.04.2026
Оксана Якушко
$4 тысячи за перевод в другую часть – будут судить замкомандира с Харьковщины

Заместителю командира воинской части сообщили о подозрении в получении взятки за перевод военнослужащего, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, 1 марта 2026 подозреваемый потребовал передать ему 4 тысячи долларов США за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего из другой части.

16 апреля 2026 года во время получения второй части взятки в сумме 2 тысячи долларов США полковника поймали с поличным.
Задержанному полковнику, заместителю командира воинской части, сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, соединенным с вымогательством взятки.

Подозреваемого содержат под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 22:29;

