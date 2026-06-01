«На нашем участке в Харьковской области очень тяжелые бои» – Юрий Бутусов

Юрий Бутусов, известный журналист и командир взвода БпЛА 13-й бригады НГУ Хартия, в эфире Radio NV рассказал о реальной ситуации на Купянском направлении.

«На нашем участке в Харьковской области идут очень тяжелые бои. Враг в районе Купянска сосредоточил множество своих подразделений из состава войск беспилотных систем. И в районе Лимана-Первого враги, это 68-я российская дивизия и полк беспилотных систем 6-й армии, а также дополнительные подразделения противника, которые там сосредоточены, пытаются в первую очередь дронами изолировать район боевых действий, нанести нам неприемлемые потери в комплексе с плотной работой артиллерии. И таким образом проломить наш фронт и снова захватить Купянск, как это в 2025 году произошло. Поэтому идут тяжелые бои, враг сражается за плацдарм на правом берегу Оскола, пытается его удержать и нарастить там численность. И при малейшей возможности, как только погода позволяет, и ограничивает активность дронов, они стараются завести подкрепление в Купянск», — рассказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что сейчас условия для маскировки у российской пехоты очень хорошие. И также большое количество сил россияне выделили в противодействие украинским БпЛА.

Но, тем не менее, украинским подразделениям удается достаточно эффективно отражать атаки оккупантов.

