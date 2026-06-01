Live

«На нашем участке в Харьковской области очень тяжелые бои» – Юрий Бутусов

Фронт 21:28   01.06.2026
Оксана Якушко
«На нашем участке в Харьковской области очень тяжелые бои» – Юрий Бутусов Юрий Бутусов / Facebook

Юрий Бутусов, известный журналист и командир взвода БпЛА 13-й бригады НГУ Хартия, в эфире Radio NV рассказал о реальной ситуации на Купянском направлении.

«На нашем участке в Харьковской области идут очень тяжелые бои. Враг в районе Купянска сосредоточил множество своих подразделений из состава войск беспилотных систем. И в районе Лимана-Первого враги, это 68-я российская дивизия и полк беспилотных систем 6-й армии, а также дополнительные подразделения противника, которые там сосредоточены, пытаются в первую очередь дронами изолировать район боевых действий, нанести нам неприемлемые потери в комплексе с плотной работой артиллерии. И таким образом проломить наш фронт и снова захватить Купянск, как это в 2025 году произошло. Поэтому идут тяжелые бои, враг сражается за плацдарм на правом берегу Оскола, пытается его удержать и нарастить там численность. И при малейшей возможности, как только погода позволяет, и ограничивает активность дронов, они стараются завести подкрепление в Купянск», — рассказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что сейчас условия для маскировки у российской пехоты очень хорошие. И также большое количество сил россияне выделили в противодействие украинским БпЛА.

Но, тем не менее, украинским подразделениям удается достаточно эффективно отражать атаки оккупантов.

Видео: НВ

Читайте также: Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
01.06.2026, 23:11
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
01.06.2026, 17:03
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
01.06.2026, 23:59
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
01.06.2026, 23:39
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
01.06.2026, 20:37

Новости по теме:

01.06.2026
«На нашем участке в Харьковской области очень тяжелые бои» – Юрий Бутусов
29.05.2026
15 лет тюрьмы получил корректировщик ударов БпЛА РФ по Харькову
25.05.2026
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
24.05.2026
Золочевщина переживает удары: россияне били FPV-дронами и «Молниями»
24.05.2026
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««На нашем участке в Харьковской области очень тяжелые бои» – Юрий Бутусов», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 21:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Бутусов, известный журналист и командир взвода БпЛА 13-й бригады НГУ Хартия, в эфире Radio NV рассказал о реальной ситуации на Купянском направлении.".