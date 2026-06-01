С помощью НРК ВСУ зачистили село от россиян в Харьковской области (видео)

Фронт 22:00   01.06.2026
Оксана Якушко
Село Новоплатоновку Боровской поселковой громады Изюмского района Харьковской области зачистили от оккупантов воины 115-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Официальный канал Группировки объединенных сил.

Воины 115-й отдельной механизированной бригады показали видео зачистки от российских захватчиков села Новоплатоновка при поддержке наземного роботизированного комплекса.

«При выполнении задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи», — говорится в официальном сообщении.

  • • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 22:00;

