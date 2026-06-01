ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
Село Новоплатонівку Борівської селищної громади Ізюмського району Харківської області зачистили від окупантів воїни 115 окремої механізованої бригади.
Про це повідомляє Офіційний канал Угрупування об’єднаних сил.
Воїни 115-ї окремої механізованої бригади показали зачистку від російських загарбників села Новоплатонівка за підтримки наземного роботизованого комплексу.
«Під час виконання завдання застосовувався наземний роботизований комплекс, що забезпечив вогневе прикриття та допоміг українським воїнам виконати поставлені завдання», – йдеться в офіційному повідомленні.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 22:00;