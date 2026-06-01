Чоловіку, що поводився агресивно, загрожує 5 років за ґратами – що він зробив
21-річному чоловіку поліціянти повідомили про підозру за фактом хуліганства у Слобідському районі Харкова, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався у квітні 2026 року: чоловік в салоні тролейбуса нецензурно лаявся на адресу водія, поводився агресивно й гамселив по кабіні транспортного засобу.
Після зупинки тролейбуса чоловік продовжив поводитися зухвало, аж до приїзду копів. Але й тоді чоловік не реагував на законні вимоги правоохоронців, нецензурно лаявся та кидав сторонні предмети в автівку поліції й тролейбус.
Внаслідок чого пошкодив службовий автомобіль та автівку місцевого жителя. Згідно з висновками експертів, сума завданих збитків становить понад 47 тисяч гривень.
Дізнавачі повідомили 21-річному харків’янину про підозру у хуліганстві, йому «світить» до п’яти років обмеження волі.
Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполіція, тролейбус, Харків, хулиганство;
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 19:45;