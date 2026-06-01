Чоловіку, що поводився агресивно, загрожує 5 років за ґратами – що він зробив

Події 19:45   01.06.2026
Оксана Якушко
21-річному чоловіку поліціянти повідомили про підозру за фактом хуліганства у Слобідському районі Харкова, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у квітні 2026 року: чоловік в салоні тролейбуса нецензурно лаявся на адресу водія, поводився агресивно й гамселив по кабіні транспортного засобу.

Після зупинки тролейбуса чоловік продовжив поводитися зухвало, аж до приїзду копів. Але й тоді чоловік не реагував на законні вимоги правоохоронців, нецензурно лаявся та кидав сторонні предмети в автівку поліції й тролейбус.

Внаслідок чого пошкодив службовий автомобіль та автівку місцевого жителя. Згідно з висновками експертів, сума завданих збитків становить понад 47 тисяч гривень.

Дізнавачі повідомили 21-річному харків’янину про підозру у хуліганстві, йому «світить» до п’яти років обмеження волі.

Читайте також: Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці

Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Якщо вам цікава новина: «Чоловіку, що поводився агресивно, загрожує 5 років за ґратами – що він зробив», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 19:45;

