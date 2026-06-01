Мужчине, который вел себя агрессивно, грозит 5 лет за решеткой – что он сделал
21-летнему мужчине полицейские сообщили о подозрении по факту хулиганства в Слободском районе Харькова, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел в апреле 2026 года: мужчина в салоне троллейбуса нецензурно выражался в адрес водителя, вел себя агрессивно и лупил по кабине транспортного средства.
После остановки троллейбуса мужчина продолжил вести себя вызывающе, вплоть до приезда копов. Но и тогда мужчина не реагировал на требования правоохранителей, продолжал нецензурно ругаться и бросал посторонние предметы в автомобиль полиции и троллейбус.
В результате он повредил служебный автомобиль и автомобиль местного жителя. Согласно выводам экспертов, сумма нанесенного ущерба составляет более 47 тысяч гривен.
Дознаватели сообщили 21-летнему харьковчанину о подозрении в хулиганстве, ему «светит» до пяти лет ограничения свободы.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, тролейбус, Харьков, хулиганство;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 19:45;