Мужчине, который вел себя агрессивно, грозит 5 лет за решеткой – что он сделал

21-летнему мужчине полицейские сообщили о подозрении по факту хулиганства в Слободском районе Харькова, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в апреле 2026 года: мужчина в салоне троллейбуса нецензурно выражался в адрес водителя, вел себя агрессивно и лупил по кабине транспортного средства.

После остановки троллейбуса мужчина продолжил вести себя вызывающе, вплоть до приезда копов. Но и тогда мужчина не реагировал на требования правоохранителей, продолжал нецензурно ругаться и бросал посторонние предметы в автомобиль полиции и троллейбус.

В результате он повредил служебный автомобиль и автомобиль местного жителя. Согласно выводам экспертов, сумма нанесенного ущерба составляет более 47 тысяч гривен.

Дознаватели сообщили 21-летнему харьковчанину о подозрении в хулиганстве, ему «светит» до пяти лет ограничения свободы.