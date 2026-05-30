Обижал жену на глазах у детей: подозрение вручили мужчине на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине в совершении домашнего насилия.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в семье, где воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, мужчина систематически устраивал конфликты.

«Во время ссор он обижал и унижал жену, выражался нецензурной бранью, а также наносил ей пощечины. Все это происходило на глазах у детей. Из-за постоянного психологического давления и напряженной атмосферы женщина обращалась за помощью в полицию», — рассказали правоохранители.

Копы дважды составляли в отношении мужчины административные материалы по фактам домашнего насилия, выносили срочные запретительные предписания, проводили с ним профилактическую работу и разъясняли правовые последствия его действий.

«Однако это дало лишь временный результат, и домашнее насилие семье продолжалось. По обращению потерпевшей следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ и сообщили мужчине о подозрении», — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до двух лет.

