Сегодня 30 мая 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, а также День степи. 30 мая 1431-го в Руане казнили Жанну д’Арк. В 1536-м английский король Генрих VIII женился в третий раз. В 1574-м умер король Франции Карл IX. В 1814-м после отречения Наполеона и Реставрации подписали Парижский мирный договор. В 1876-м российский император подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. В 1985-м состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан». В 2024-м около полуночи российская армия ударила ракетами по жилой пятиэтажке в Харькове.

Праздники и памятные даты 30 мая

30 мая в Украине – День степи.

Последняя суббота мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине.

В мире – Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, Всемирный день рассеянного склероза.

Также сегодня: День женской эмансипации, Международный день объятий вашей кошки, Международный день картофеля.

30 мая в истории

30 мая 1431 года в Руане сожгли на костре французскую воительницу и святую Жанну д’Арк. Подробнее.

30 мая 1536 года «самый женатый» из королей Англии Генрих VIII женился на третьей и самой любимой из шести своих жен — Джейн Сеймур. Подробнее.

30 мая 1574 года умер король Франции Карл IX. Королем стал его брат Генрих, которому еще предстояло сбежать из Польши. Подробнее.

30 мая 1814 года подписали Парижский мирный договор. Он официально завершил войну Шестой коалиции против Французской империи. Подробнее.

30 мая 1876 года Российский царь Александр II подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. Подробнее.

30 мая 1896 года в Российской империи произошла трагедия на Ходынском поле. Подробнее.

30 мая 1919 года во Владивостоке на Второй сессии Украинского Дальневосточного краевого совета приняли Конституцию национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке. Подробнее.

30 мая 1982 года 16-м членом НАТО стала Испания.

30 мая 1985 года на авиасалоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан». Подробнее.

В ночь с 30 на 31 мая 2024 года российская армия нанесла серию ракетных ударов из ЗРК С-300 и С-400 по Новобаварскому району Харькова. Один из них пришелся по пятиэтажке, погибли девять человек. Подробнее.

Церковный праздник 30 мая

30 мая — Троицкая поминальная суббота. Чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской. Подробнее.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый, то таким будет лето.

Если дождя нет, то будет ранняя осень.

Если в лесу стучит дятел – скоро начнутся дожди.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя употреблять алкоголь на кладбище.

Нельзя устраивать застолье у могилы.

Нельзя оставлять еду с напитками на могилах.