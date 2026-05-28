Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории

28 мая – Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера громады. В этот день в 1999 году после 22 лет реставрации для публики открыли «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. В 1997-м Украина подписала соглашение с РФ, которым разрешила Черноморскому флоту и дальше находиться в Крыму. В 1987-м немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве. В 1961-м создали международную правозащитную организацию «Amnesty International», которая едва полностью не потеряла репутацию в первый год российского вторжения в Украину. В 1916-м умер Иван Франко. В 1871-м разгромили Парижскую коммуну. В 1830-м в США приняли Акт о выселении индейцев. 28 мая 1756 года считают Днем рождения майонеза.

Праздники и памятные даты 28 мая

В мире – Всемирный день борьбы с голодом, Международный день действий по охране женского здоровья, День менструальной гигиены.

Также сегодня: День международной организации «Amnesty International», День рождения майонеза.

28 мая в истории

28 мая 1756 года считается днем рождения одного из самых популярных соусов мира – майонеза. Подробнее.

28 мая 1830 года президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев. Подробнее.

28 мая 1871 года в результате так называемой «Братоубийственной недели» – жестоких кровавых боев на улицах Парижа – разгромили Парижскую коммуну. Подробнее.

28 мая 1916 года умер один из самых известных украинских писателей Иван Франко. Ему было 59 лет, и, к сожалению, последние годы своей жизни он провел в больших физических и душевных муках. Подробнее.

28 мая 1925 года создали Украинский комитет краеведения. В этот день в Украине отмечают Всеукраинский день краеведения. Подробнее.

28 мая 1961 года – день основания международной правозащитной организации «Amnesty International». Подробнее.

28 мая 1987 года 18-летний немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга в Москву, где приземлился на Красной площади. Подробнее.

28 мая 1997 года в Киеве главы правительств Украины и РФ подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Подробнее.

28 мая 1999 года после 22 лет реставрации для публики открыли «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Эту роспись на стене доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане спасли просто чудом, если учесть, сколько всего она пережила. Леонардо выполнил свой шедевр в 1495—1498 годах в технике, которую сам изобрел. Хотя сначала «Тайную вечерю» называли фреской, на самом деле это не так. Традиционная техника фрески предполагает быструю роспись, которую нужно выполнить до высыхания слоя штукатурки. Но да Винчи не любил торопиться. Он обдумывал каждое движение кисти. Поэтому нуждался в материале и красках, которые позволили бы работать медленнее и тщательнее. Поэтому экспериментировал с грунтом и красками, работая темперой (водорастворимой краской) и маслом по сухой штукатурке. К сожалению, такой выбор не стал успешным для продолжительного сохранения работы. Тем более что в помещении трапезной был влажный воздух из-за расположенной рядом кухни. Есть свидетельства, что роспись начала разрушаться еще во время создания. А дальше все только ухудшилось.

Уже полвека спустя итальянский архитектор Джорджо Вазари, прибывший посмотреть на шедевр Леонардо, с грустью отмечал, что вместо картины увидел «только тусклое пятно». В дальнейшем к природному процессу разрушения добавился и человеческий фактор. Сначала монахи прорубили дверной проем, повредив нижнюю часть росписи. Затем не особо умелые реставраторы в XVIII веке закрасили работу мастера масляными красками, дорисовывая детали от себя. Иисус и апостолы, изображенные да Винчи, «видели» армию Бонапарта, превратившую трапезную в конюшню и склад сена, и заключенных, для которых здесь создавали камеры. Вместе с монастырем шедевр пережил бомбардировки во время Второй мировой войны. В течение всего этого времени разные мастера периодически пытались спасти и реставрировать шедевр. Иногда это наносило только вред, иногда помогало сохранить хоть что-то из оригинального произведения.

Радикально судьба «Тайной вечери» изменилась лишь в середине ХХ века. Современные технологии позволили реставраторам исследовать роспись (использовали радар, рентгеновские снимки и инфракрасные камеры), изучить его структуру и отделить то, что писал мастер, от творчества разнообразных «спасателей». Задача «вернуть все как было» казалась почти невыполнимой. Но за нее взялась целая группа профессионалов. Работы начались в 1978 году. Возглавила их директор Центра консервации и реставрации Пинин Брамбилла Барсилон. Специалистов для разных процессов и этапов собирали со всего мира. Задачей было – очистить поверхность так, чтобы остался нижний тоненький слой, который создал сам да Винчи. Еще во время реставрации изображение вместе с монастырем, где оно написано, признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас трапезная, где рубили двери в картине да Винчи, стояли кони и сидели заключенные, стала настоящим музейным помещением. Там создали контролируемый климат, а посетителям разрешают увидеть «Тайную вечерю» всего на 15-20 минут – и то после того, как они пройдут несколько камер фильтрации.

Церковный праздник 28 мая

28 мая чтят память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского. Подробнее.

Народные приметы 28 мая

Если погода 28 мая безветренная, то будет хороший урожай.

Если на солнце греется много ящериц – ждите дождя.

Если птицы низко летают – пойдет дождь.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя физически работать.

Нельзя оставлять дверь дома открытой.

Не стоит ругаться, злословить, ссориться.