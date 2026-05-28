Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії

28 травня – Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади. У цей день 1999 року після 22 років реставрації для публіки відкрили “Таємну вечерю” Леонардо да Вінчі. У 1997-му Україна підписала угоду з РФ, якою дозволила Чорноморському флоту й надалі перебувати в Криму. У 1987-му німецький пілот Матіас Руст приземлився на Червоній площі в Москві. У 1961-му створили міжнародну правозахисну організацію “Amnesty International”, що ледь повністю не втратила репутацію в перший рік російського вторгнення в Україну. У 1916-му помер Іван Франко. У 1871-му розгромили Паризьку комуну. У 1830-му в США ухвалили Акт про виселення індіанців. 28 травня 1756-го вважають Днем ​​народження майонезу.

Свята та пам’ятні дати 28 травня

28 травня в Україні – Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади.

У світі – Всесвітній день боротьби з голодом, Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров’я, День менструальної гігієни.

Також сьогодні: День міжнародної організації “Amnesty International”, День народження майонезу.

28 травня в історії

28 травня 1756 року вважається днем ​​народження одного з найпопулярніших соусів світу – майонезу. Докладніше.

28 травня 1830 року президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців. Докладніше.

28 травня 1871 року в результаті так званого “Братовбивчого тижня” – жорстоких кривавих боїв на вулицях Парижа – було розгромлено Паризьку комуну. Докладніше.

28 травня 1916 року помер один із найвідоміших українських письменників Іван Франко. Йому було 59 років, і, на жаль, останні роки свого життя він провів у великих фізичних та душевних муках. Докладніше.

28 травня 1925 року утворили Український комітет краєзнавства. Цього дня в Україні святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Докладніше.

28 травня 1961 року – день заснування міжнародної правозахисної організації “Amnesty International”. Докладніше.

28 травня 1987 року 18-річний німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт із Гамбурга до Москви, де приземлився на Червоній площі. Докладніше.

28 травня 1997 року в Києві глави урядів України та РФ підписали угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Докладніше.

28 травня 1999 року після 22 років реставрації для публіки відкрили “Таємну вечерю” Леонардо да Вінчі. Цей розпис на стіні домініканського монастиря Санта-Марія-делле-Граціє в Мілані врятували просто дивом, якщо врахувати, скільки всього він пережив. Леонардо виконав свій шедевр у 1495—1498 роках у техніці, яку сам винайшов. Хоча спочатку “Таємну вечерю” називали фрескою, насправді це не так. Традиційна техніка фрески передбачає швидкий розпис, який потрібно виконати до висихання шару тинькування. Але да Вінчі не любив поспішати. Він обмірковував кожен рух пензля. Тому потребував матеріалу і фарб, які дозволили б працювати повільніше та ретельніше. Тому експериментував з ґрунтом і фарбами, працюючи темперою (водорозчинною фарбою) та олією по сухому тинькуванню. На жаль, такий вибір не став успішним для тривалого збереження роботи. Тим більше, що в приміщенні трапезної було вологе повітря через розташовану поруч кухню. Є свідчення, що розпис почав руйнуватися ще під час створення. А далі все лише погіршилося.

Уже через півстоліття італійський архітектор Джорджо Вазарі, який прибув подивитися на шедевр Леонардо, із сумом відзначав, що замість картини побачив “лише тьмяну пляму”. Надалі до природного процесу руйнації додався й людський фактор. Спочатку монахи прорубали дверний проріз, пошкодивши нижню частину розпису. Потім не особливо вмілі реставратори у XVIII столітті зафарбували роботу майстра олійними фарбами, домальовуючи деталі від себе. Ісус і апостоли, зображені да Вінчі, “бачили” армію Бонапарта, яка перетворила трапезну на стайню та склад сіна, та ув’язнених, для яких тут створювали камери. Разом із монастирем шедевр пережив бомбардування під час Другої світової війни. Протягом усього цього часу різні майстри періодично намагалися врятувати та реставрувати зображення. Інколи це завдавало лише шкоди, іноді допомагало зберегти хоч щось з оригінального твору.

Радикально доля “Таємної вечері” змінилася лише в середині XX століття. Сучасні технології дозволили реставраторам дослідити розпис (використовували радар, рентгенівські знімки та інфрачервоні камери), вивчити його структуру та відділити те, що писав майстер, від подальшої творчості різноманітних “рятувальників”. Завдання “повернути все як було” видавалося майже нереальним. Але за нього взялася ціла група професіоналів. Роботи розпочалися в 1978 році. Очолила їх директорка Центру консервації та реставрації Пінін Брамбілла Барсилон. Фахівців для різних процесів та етапів збирали з усього світу. Задачею було – очистити поверхню так, щоб залишився нижній, тоненький шар, який створив сам да Вінчі. Ще під час реставрації зображення разом із монастирем, де воно написане, оголосили об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз трапезна, де рубили двері у картині да Вінчі, стояли коні та сиділи в’язні, стала справжнім музейним приміщенням. Там створили контрольований клімат, а відвідувачам дозволяють побачити “Таємну вечерю” лише на 15-20 хвилин – і то після того, як вони пройдуть кілька камер фільтрації.

Церковне свято 28 травня

28 травня вшановують пам’ять преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського. Докладніше.

Народні прикмети 28 травня

Якщо погода 28 травня безвітряна, то буде хороший урожай.

Якщо на сонці гріється багато ящірок – чекайте на дощ.

Якщо птахи низько літають – піде дощ.

Що не можна робити 28 травня

Не можна фізично працювати.

Не можна залишати двері будинку відчиненими.

Не варто лаятися, лихословити, сваритися.