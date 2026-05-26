Сьогодні 26 травня 2026: яке свято та день в історії

26 травня 2014-го відбулася перша битва за Донецький аеропорт. У 1967-му вийшов альбом “The Beatles” “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. У 1953-му відбулося Норильське повстання політв’язнів, яке очолювали українці. У 1940-му почалася евакуація військ союзників з Дюнкерка. У 1868-му в США виправдали президента Ендрю Джексона у справі про імпічмент. У 1648-му військо під керівництвом Богдана Хмельницького перемогло поляків під Корсунем.

Свята та пам’ятні дати 26 травня

26 травня у світі – Всесвітній день рудих.

Також відзначають: Всесвітній день Дракули, Всесвітній день лінді-хопа (афро-американський парний танець).

26 травня в історії

26 травня 1648 року військо Богдана Хмельницького спільно з кримськими татарами розгромило польську армію Миколая Потоцького під Корсунем. Докладніше.

26 травня 1868 року в США виправдали президента Ендрю Джонсона у справі про імпічмент. Сенату не вистачило одного голосу “за”, щоб набрати необхідні дві третини голосів. Щоб зрозуміти, чим так не догодив парламенту Джонсон, потрібно дослідити контекст подій. Вони відбувалися незабаром після завершення Громадянської війни у ​​США. Ендрю Джонсон обійняв посаду не після виборів, а після того, як убили його попередника – Авраама Лінкольна, адже був у його адміністрації віцепрезидентом. Політична боротьба в ці часи у США була дуже напруженою, а позиції противників – радикалізованими, що зрозуміло після тривалих і важких бойових дій, котрі розкололи країну.

Ендрю Джонсон у цих подіях грав дуже специфічну та непросту роль. На початку Громадянської війни він обіймав посаду сенатора від штату Теннессі. Штат приєднався до Конфедерації (Півдня). А Джонсон став єдиним сенатором, який залишився вірним Союзу. За це Лінкольн призначив його військовим губернатором Теннессі у 1862 році. У 1864-му Лінкольн виграв вибори, а Джонсон став віцепрезидентом.

При цьому, виходець із Півдня, він не поділяв радикальних настроїв політиків зі штатів – переможців Громадянської війни. Це поступово призводило до дедалі глибшого конфлікту з радикальними республіканцями в Конгресі та Сенаті. Ставши президентом, Джонсон реалізовував так звану “політику реконструкції” для Півдня. Вона включала майже повну амністію колишнім конфедератам, програму швидкого відновлення статусу південних штатів США, затвердження нових місцевих урядів (ті приймали “чорні кодекси”, значно обмежуючи права афроамериканців на працю та пересування).

“Конгрес, де домінували республіканці, рішуче виступав проти програми Реконструкції Джонсона та підтримував “Радикальну Реконструкцію”, неодноразово подолавши заради цього вето президента. При Радикальній реконструкції місцеві уряди Півдня поступилися місцем федеральному військовому правлінню, а афроамериканським чоловікам на Півдні було надано конституційне право голосу”, – пише проєкт History.

Черговим етапом протистояння, який зрештою дав привід для імпічменту, стало ухвалення Конгресом закону про термін перебування на посаді. Для цього в березні 1867 року парламентарії подолали вето Джонсона. Закон забороняв президенту звільняти з посад федеральних посадовців, яких затвердив Сенат, – без узгодження Сенатом такого звільнення. Джонсон усе ж пішов наперекір Сенату та спробував восени звільнити військового міністра Стентона – союзника радикальних республіканців у Конгресі. Замість Стентона він призначив Улісса Гранта (того, який надалі став президентом США). Проте Верховний Суд США не став на бік президента – він просто відмовився виносити рішення у справі. Сенат чинив протидію. І Джонсону довелося повернути Стентона на посаду. Цей політичний програш, очевидно, не давав президенту спокою. Адже 21 лютого 1868-го він знову звільнив Стентона та призначив замість нього ще менш приємного для республіканців кандидата – Лоренцо Томаса.

“Стентон відмовився поступитися, забарикадувавшись у своєму кабінеті, а Палата представників, яка вже обговорювала імпічмент після першого звільнення Джонсоном Стентона, розпочала офіційну процедуру імпічменту проти президента”, – відзначає History.

Коли імпічмент провалився, Джонсон залишився на посаді президента. Проте вирішив не балотуватися на переобрання від Демократичної партії. Наступні вибори виграв Улісс Грант. А Джонсон у 1875-му знову став сенатором від рідного Теннессі, але довго вже не пропрацював – помер за чотири місяці після вступу на посаду. Йому було 66 років. Цікаво, що закон про термін перебування на посаді, який став приводом для імпічменту Джонсона, Верховний суд США таки визнав неконституційним – аж через пів століття після цих подій.

26 травня 1940 року розпочалася евакуація військ союзників із Дюнкерка під час Другої світової війни. Докладніше.

26 травня 1953 року у системі радянського ГУЛАГу розпочалося наймасовіше та найтриваліше повстання в’язнів – Норильське. Докладніше.

26 травня 1967 року вийшов альбом гурту “The Beatles” “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Докладніше.

26 травня 2014 року відбулася перша битва за Донецький аеропорт. Докладніше.

Церковне свято 26 травня

26 травня вшановують пам’ять апостолів від 70 Карпа та Алфея. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день пішов дощ, то весь залишок травня буде дощовим.

Якщо з’явилося багато мошок, то буде багатий врожай грибів.

Якщо 26 травня гроза – влітку часто дощитиме.

Що не можна робити 26 травня

У цей день не можна плакати, інакше весь рік будете лити сльози.

Не можна лінуватися та байдикувати.

Не можна позичати іншим особисті речі.