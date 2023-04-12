Сьогодні 12 квітня: яке свято та день в історії

12 квітня – Міжнародний день польоту людини в космос, в Україні День скаута. У цей день 1861 року почалася Громадянська війна в США, а через сто років Гагарін полетів у космос. 2014-го російські бойовики захопили Слов’янськ, а 2022-го заарештували Медведчука.

Свята та пам’ятні дати 12 квітня

12 квітня в Україні відзначають День скаута – на честь чергових роковин заснування “Пласту”.

Під егідою ООН проходить Міжнародний день польоту людини в космос (також Всесвітній день авіації та космонавтики). Крім того, 12 квітня – Всесвітній день дій у галузі військових витрат; Всесвітній день рок-н-ролу; Всесвітній день хом’яків.

12 квітня в історії

12 квітня 1709 року шведські війська короля Карла XII підійшли до стін Полтави. На той момент у Карла вже був союз із українським гетьманом Іваном Мазепою та кошовим отаманом Запорізької Січі Костем Гордієнком та його запорожцями. Шведське військо прагнуло подолати Полтаву та йти далі на Московію – через Харків та Курськ. Козаки та Мазепа розраховували остаточно звільнити Україну з-під російського гніту, а також помститися за гетьманську столицю Батурин та всіх його мешканців, знищених військами Петра І. Але статися цьому не судилося. Швидко взяти Полтаву та рухатися далі союзні війська не змогли, почалася облога міста. А 25-26 червня сюди підійшли основні сили Петра І. Поразка у Полтавській битві призвела до посилення московської військової окупації України та подальшого знищення будь-якої автономії козацько-гетьманської держави.

12 квітня 1861 року відбулося бомбардування форту Самптер, що стало початком Громадянської війни в США.

Цій битві передувало тривале зростання напруги між південними та північними штатами. Головним “яблуком розбрату”, як відомо, було ставлення до рабства. На півдні рабство було основою не тільки економіки, але й суспільного устрою, на півночі тенденції зміщувалися в бік скасування рабства по всій країні. Перемога на виборах президента США в 1860 році Авраама Лінкольна, відомого своєю чіткою позицією проти рабства, стала поштовхом для оголошення рядом штатів про сецесію (відділення). Першою це зробила Південна Кароліна, згодом до неї приєдналися ще шість південних штатів. Вони оголосили про створення окремої держави – Конфедеративних Штатів Америки та ухвалили тимчасову конституцію.

Але до відкритого військового протистояння ще не дійшло. Ситуація поступово нагніталася навколо фортів на території південних штатів. Чотири з них, які були практично покинутими, війська Конфедерації зайняли, але залишився форт Самптер, гарнізон якого залишався під командуванням США. Командувач Роберт Андерсон із невеликим гарнізоном продовжував утримувати форт посеред ворожої території. При цьому запаси зброї були незначними, а продовольства – стрімко скорочувалися. 29 березня 1861 року президент Лінкольн вирішив організувати морський конвой під прикриттям бойових кораблів – офіційно лише для того, щоб передати військовим у форті продовольство. Втім, є версії, що підкріплення та зброя також входили до тих планів. Як би там не було, конфедерати пішли на випередження. Знаючи, що флот уже в дорозі, 11 квітня вони висунули командувачу форту Самптер ультиматум, наказуючи терміново здати форт. Андерсон відмовився. 12 квітня 1861 року о 03:20 Андерсену повідомили, що вогонь буде відкрито через годину. О 04:30 перший мортирний снаряд розірвався над фортом Самтер. Його обстрілювали із 43 гармат. Гарнізон форту не відповідав це протягом 2,5 години. Але все ж таки почав бити у відповідь. Стрілянина тривала 34 години. Після цього Андерсон погодився перемир’я, а потім капітулював. 14 квітня 1861 року о 14:30 гарнізон здав форт. Але це був лише початок. Уже надвечір того ж дня президент Лінкольн підготував прокламацію про набір 75 тисяч добровольців, 15 квітня вона була опублікована в газетах північних штатів.

12 квітня 1881 року народився генерал-хорунжий армії УНР та один із керівників ОУН Микола Капустянський.

З юності він обрав собі військову кар’єру. Брав участь у російсько-японській війні та Першій світовій у складі російської армії. Проте вже влітку 1917-го став одним із ініціаторів формування українських військових частин, а у серпні очолив штаб 1-ї Української піхотної дивізії. Наприкінці 1917 року Симон Петлюра призначив Капустянського начальником штабу 11-ї армії, а в січні він уже очолив штаб Північно-Західного фронту, створеного для боротьби з більшовиками. Протягом кар’єри в армії УНР Капустянський кілька разів подавав у відставку через незгоду з деякими рішеннями командування, але завжди повертався. Обіймав різні керівні посади в українському війську та брав участь у плануванні більшості операцій проти більшовицьких загарбників. У 1920 році підвищений до звання генерал-хорунжого. Після захоплення більшовиками України емігрував. Жив у Польщі, Парижі продовжував активну проукраїнську діяльність. 1929 року був учасником Першого конгресу українських націоналістів у Відні та увійшов до складу проводу ОУН. Належав до шанувальників Андрія Мельника, після розколу в ОУН став одним із лідерів “мельниківців”. Після початку Другої світової війни слідом за наступаючими німецькими військами прибув до окупованого німцями Києва. 1942 року разом з Оленою Телігою та іншими членами ОУН(м) був заарештований гестапо, але згодом його звільнили. 1945 року емігрував до Мюнхена, з 1948 року — військовий міністр “уряду УНР у вигнанні”. Помер 1969 року в Мюнхені. 22 січня 2010 року його прах перепоховали у Львові.

12 квітня 1912 року у Львові в гуртку, започаткованому доктором Олександром Тисовським, вперше склали присягу українські пластуни. Цей день – офіційний день народження “Пласту”. Тож 12 квітня відзначають День скаута в Україні.

12 квітня 1945 року помер Франклін Рузвельт – єдиний президент в історії США, який обирався на цю посаду чотири рази поспіль. За його правління США перемогли Велику депресію, затвердили ленд-ліз і зіграли одну з найважливіших ролей у перемозі в Другій світовій війні.

12 квітня 1961 року радянський льотчик Юрій Гагарін став першою людиною у світі, яка здійснила політ у космос.

Космічний корабель “Схід-1” із Гагаріним на борту стартував із космодрому Байконур о 9:07 за київським часом. А приземлився о 10:55. Сам космонавт катапультувався під час зниження спускного апарату. Гагарін приземлився не там, де планувалося (переліт становив близько 600 км), тому перші люди, яких він зустрів – це були дружина лісника Ганна Тахтарова та її шестирічна онука Ріта. Згодом на місце прибули військові із найближчої частини. З ними космонавт вирушив до розташування, звідки телефоном відрапортував командиру дивізії ППО: “Прошу передати головкому ВПС: завдання виконав, приземлився у визначеному районі, відчуваю себе добре, ударів і поломок немає. Гагарін”.

12 квітня 1981 року з космодрому на мисі Канаверал у США запустили перший у світі пілотований повітряно-космічний апарат багаторазового використання – шатл “Колумбія”.

Цей корабель 28 разів літав у космос, провів поза Землею понад 300 діб, здійснив 4808 обертів навколо нашої планети та пролетів загалом 201 454 702 км. На жаль, успішна багаторічна історія Колумбії завершилася трагедією. Востаннє шатл вилетів у космос 16 січня 2003 року. А повернутися мав 1 лютого. Але при поверненні на Землю NASA втратило зв’язок із кораблем. Згодом, за кілька хвилин до передбачуваної посадки, очевидці зняли уламки, що пали з неба. Усі сім членів екіпажу загинули.

12 квітня 2014 року російські та проросійські бойовики захопили місто Слов’янськ Донецької області. Це була єдина, сумнівно успішна для РФ, операція під керівництвом нинішнього російського “рассерженного патриота”, якого ніяк не беруть повоювати в Україні, – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Близько 9-ї ранку 12 квітня озброєні бойовики захопили будівлю міського відділу МВС у Слов’янську, заволодівши вогнепальною зброєю. На місці терористи одразу почали будувати барикади, а згодом група бойовиків вирушила захоплювати СБУ. Мер міста Неля Штепа одразу пішла на співпрацю із загарбниками, назвавши їх “народними ополченцями” і заявивши про те, що метою терористів є “захист мешканців міста від київської влади”. Через деякий час Штепа дещо “дала задню” – коли бойовики захопили будівлю міськвиконкому та призначили свого “народного мера” з кримінального середовища. Нескінченний суд над Штепою за результатами цих подій досі не завершився.

Реагуючи на захоплення Слов’янська, вже в ніч із 12 на 13 квітня РНБО України ухвалила рішення про проведення антитерористичної операції. 13 квітня Рада нацбезпеки уточнила це рішення, повідомивши, що розпочинається широкомасштабна АТО із залученням Збройних сил України. Операція зі звільнення Слов’янська тривала до початку липня. Протягом 1-4 липня у лавах бойовиків розпочалося масове дезертирство – вони бігли у напрямку Донецька та Горлівки. Останні загони разом із Гіркіним втекли зі Слов’янська до Горлівки 5 липня. До міста увійшли сили АТО. Протягом 5-6 липня українські сили встановили контроль над Краматорськом, Артемівськом (зараз – Бахмут), Дружківкою та Костянтинівкою.

12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання олігарха-втікача та політика, кума Путіна Віктора Медведчука та опублікував фото, яке надихнуло сотні мемів.

Нагадаємо, після надання свідчень СБУ та під час судового розгляду у справі про держзраду Медведчука обміняли на дуже дорогих для України військовополонених – захисників “Азовсталі”. Наразі зрадник у РФ і публічно мріє про черговий колабораційний політичний проєкт, який намагається вкотре “продати” як “партію миру”.

12 квітня 2022 року в Харківській мерії вперше повідомили, що до повоєнного відновлення Харкова приєднається британський архітектор та дизайнер лорд Норман Фостер.

Церковне свято 12 квітня

12 квітня християни вшановують пам’ять преподобного Йоана Лiствичника У 16 років він прийшов до Синайського монастиря, де через 4 роки був пострижений в ченці. 19 років Йоана виховував старець Мартирій. У 35 років Йоан пішов пустельником у пустелю біля підніжжя гори Синай. Він провів там 40 років у молитвах, пишучи книжки. Коли йому було 75, Йоана обрали ігуменом Синайської обителі. Він є автором знаменитої “Ліствиці”, у якій розкрив 30 ступенів сходження до духовної досконалості. У цьому творі Йоан описав шлях людини до досконалості, що наближує до Царства Небесного. Чотири роки святий Йоан пробув ігуменом, потім знову повернувся до усамітнення та безмовності. Помер у 649 році.

Народні прикмети

Якщо день безвітряний – буде хороший врожай.

Вітер 12 квітня пророкує вітряне літо.

Якщо черешня вже зацвіла, то пора сіяти буряк і кукурудзу.

Якщо зацвіла мати-й-мачуха – саме час саджати картоплю.

Що не можна робити 12 квітня

Не можна випускати тварин з дому, інакше з ними трапиться біда.

Ходити босоніж.