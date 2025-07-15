РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
Про втрати армія РФ та обстріли поінформували 15 липня в ОТУВ «Харків».
«На нашому напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, з них здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого. Минулої доби окупанти нанесли: п’ять авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБів і 16 НАРів, здійснили 416 обстрілів позицій наших військ, з них 101 удар дронами-камікадзе», – повідомили захисники.
Зазначається, що за минулу добу супротивник втратив 82 особи, з них 37 – безповоротними.
Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, засіб РЕБ, три артилерійські системи, сім автомобілів, 78 БпЛА та шість одиниць спецтехніки.
Знищено: 80 укриттів для особового складу та дев’ять стартових позицій запуску БпЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати армія РФ та обстріли поінформували 15 липня в ОТУВ «Харків».".