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РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків

Фронт 12:35   15.07.2025
Вікторія Яковенко
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків Фото: ОТУВ “Харків”

Про втрати армія РФ та обстріли поінформували 15 липня в ОТУВ «Харків».

«На нашому напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, з них здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого. Минулої доби окупанти нанесли: п’ять авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБів і 16 НАРів, здійснили 416 обстрілів позицій наших військ, з них 101 удар дронами-камікадзе», – повідомили захисники.

Зазначається, що за минулу добу супротивник втратив 82 особи, з них 37 – безповоротними.

Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, засіб РЕБ, три артилерійські системи, сім автомобілів, 78 БпЛА та шість одиниць спецтехніки.

Знищено: 80 укриттів для особового складу та дев’ять стартових позицій запуску БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати армія РФ та обстріли поінформували 15 липня в ОТУВ «Харків».".