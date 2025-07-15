РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків

Про втрати армія РФ та обстріли поінформували 15 липня в ОТУВ «Харків».

«На нашому напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, з них здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого. Минулої доби окупанти нанесли: п’ять авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБів і 16 НАРів, здійснили 416 обстрілів позицій наших військ, з них 101 удар дронами-камікадзе», – повідомили захисники.

Зазначається, що за минулу добу супротивник втратив 82 особи, з них 37 – безповоротними.

Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, засіб РЕБ, три артилерійські системи, сім автомобілів, 78 БпЛА та шість одиниць спецтехніки.

Знищено: 80 укриттів для особового складу та дев’ять стартових позицій запуску БпЛА.