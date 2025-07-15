РФ потеряла за сутки более 80 военных, сколько техники – ОТГВ «Харьков»

О потерях армия РФ и обстрелах проинформировали 15 июля в ОТГВ «Харьков».

«На нашем направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, из них совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого. За прошедшие сутки оккупанты нанесли: пять авиационных ударов с применением трех КАБов и 16 НАРов, совершили 416 обстрелов позиций наших войск, из них 101 удар дронами-камикадзе», — сообщили защитники.

Отмечается, что за прошлые сутки противник потерял 82 человека, из них 37 – безвозвратными.

Также россияне потеряли 96 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, средство РЭБ, три артиллерийские системы, семь автомобилей, 78 БпЛА и шесть единиц спецтехники.

Уничтожено: 80 укрытий для личного состава и девять стартовых позиций запуска БпЛА.