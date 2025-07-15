РФ потеряла за сутки более 80 военных, сколько техники – ОТГВ «Харьков»
О потерях армия РФ и обстрелах проинформировали 15 июля в ОТГВ «Харьков».
«На нашем направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, из них совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого. За прошедшие сутки оккупанты нанесли: пять авиационных ударов с применением трех КАБов и 16 НАРов, совершили 416 обстрелов позиций наших войск, из них 101 удар дронами-камикадзе», — сообщили защитники.
Отмечается, что за прошлые сутки противник потерял 82 человека, из них 37 – безвозвратными.
Также россияне потеряли 96 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, средство РЭБ, три артиллерийские системы, семь автомобилей, 78 БпЛА и шесть единиц спецтехники.
Уничтожено: 80 укрытий для личного состава и девять стартовых позиций запуска БпЛА.
Читайте также: Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", потери, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ потеряла за сутки более 80 военных, сколько техники – ОТГВ «Харьков»»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях армия РФ и обстрелах проинформировали 15 июля в ОТГВ «Харьков».".