Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов

Утром 15 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области.

«В г. Златополь погибла 67-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, 13-летняя девушка; в с. Боровское Шевченковской громады пострадал 16-летний парень; в г. Купянск пострадал 49-летний мужчина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадала 68-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону прилетело:

▪️16 неуправляемых авиационных ракет;

▪️8 КАБ;

▪️11 БпЛА типа «Шахед»;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типа «Молния»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харькове повреждена остановка транспорта и авто, в Купянском районе под удар попали частные дома, авто, магазин и хозпостройки, в Изюмском и Богодуховском – россияне били преимущественно по частным домоволодениям, а в Лозовском районе оккупанты обстреляли храм и админздание.