Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов
Утром 15 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области.
«В г. Златополь погибла 67-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, 13-летняя девушка; в с. Боровское Шевченковской громады пострадал 16-летний парень; в г. Купянск пострадал 49-летний мужчина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадала 68-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону прилетело:
▪️16 неуправляемых авиационных ракет;
▪️8 КАБ;
▪️11 БпЛА типа «Шахед»;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типа «Молния»;
▪️2 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харькове повреждена остановка транспорта и авто, в Купянском районе под удар попали частные дома, авто, магазин и хозпостройки, в Изюмском и Богодуховском – россияне били преимущественно по частным домоволодениям, а в Лозовском районе оккупанты обстреляли храм и админздание.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области.".