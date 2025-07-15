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За сутки было 185 боев, где наступал враг на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:35   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки было 185 боев, где наступал враг на Харьковщине – данные Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции ВСУ пять раз, пишут в Генштабе.

Украинские защитники отбивали атаки РФ около Волчанска и Зеленого.

Тем временем на Купянском направлении россияне пытались наступать шесть раз в районе Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызово, Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

«За вчера зафиксировано 185 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных ударов применив две ракеты и 84 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5521 обстрел, из них 90 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дроны-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции ВСУ пять раз, пишут в Генштабе.".