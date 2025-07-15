За сутки было 185 боев, где наступал враг на Харьковщине – данные Генштаба
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции ВСУ пять раз, пишут в Генштабе.
Украинские защитники отбивали атаки РФ около Волчанска и Зеленого.
Тем временем на Купянском направлении россияне пытались наступать шесть раз в районе Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызово, Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.
«За вчера зафиксировано 185 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных ударов применив две ракеты и 84 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5521 обстрел, из них 90 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дроны-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции ВСУ пять раз, пишут в Генштабе.".