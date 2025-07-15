Российские блогеры жалуются, что ВС РФ приукрашивают свои успехи на Купянщине

О том, где наступали военные РФ, а также о ситуации на линии фронта, рассказали 15 июля в Институте изучения войны (ISW).

Недавно российские блогеры заявили, что армия РФ продвинулась на западе от Волчанска. Однако подтверждений этому аналитики не нашли.

То же касается и Купянского направления. Хотя враг рассказывал об успешных штурмах около Мелового, информация оказалась фейковой. Кроме того, разногласия, касательно этого участка фронта, возникли между российскими блогерами и военными, отметили эксперты.

«13 июля связанный с Кремлем блогер заявил, что сообщения о серьезном продвижении России к Купянску и российских атаках на населенные пункты являются преждевременными. Другой российский блогер утверждал, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения о том, что российские войска вошли в Мирное или Соболевку (к западу от Купянска), и жаловался на постоянное преувеличение российским военным командованием российских продвижений. Блогер утверждал, что сообщения о том, что российские войска почти окружили Купянск, захватив Мирное и Соболевку, являются преждевременными», – уточнили в ISW.

Не изменилась ситуация и на Боровском направлении. Все атаки врага успешно отбили Силы обороны, добавили аналитики.