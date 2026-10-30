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Обещал вывезти военного за границу: мужчину задержали на Харьковщине

Общество 15:24   30.10.2026
Виктория Яковенко
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Обещал вывезти военного за границу: мужчину задержали на Харьковщине

Следствие считает, что 31-летний житель Чернигова за 18 тысяч долларов обещал организовать незаконный выезд военнослужащего за границу. Мужчину разоблачили после получения денег в Лозовой, сейчас он находится под стражей, рассказали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – кассир-оператор предприятия, специализирующегося на торговле горючим. В начале октября во время телефонного разговора он предложил жителям Лозовой переправить ее племянника, который проходит службу в Харьковской области, через границу.

«Он уверял, что имеет личные связи и влияние на служащих государственных органов, которые могут изготовить необходимые разрешительные документы для беспрепятственного выезда. Обещал организовать сопровождение доверенного лица, благодаря чему при пересечении границы «никаких проблем возникнуть не должно». За это делец установил прайс — 18 тысяч долларов», — отметили правоохранители.

28 октября он встретился с женщиной в Лозовой и получил оговоренную сумму средств. После этого его и задержали, добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и получении неправомерной выгоды. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, очередную схему уклонения от мобилизации разоблачили правоохранители в Харькове – мужчинам мобилизационного возраста оформляли инвалидность за взятки. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатором был 37-летний врач-хирург из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие считает, что 31-летний житель Чернигова за 18 тысяч долларов обещал организовать незаконный выезд военнослужащего за границу.".