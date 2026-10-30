Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині

Слідство вважає, що 31-річний мешканець Чернігова за 18 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовослужбовця за кордон. Чоловіка викрили після отримання грошей у Лозовій, наразі він перебуває під вартою, розповіли правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – касир-оператор підприємства, що спеціалізується на торгівлі пальним. На початку жовтня під час телефонної розмови він запропонував мешканці Лозової переправити її племінника, який проходить службу на Харківщині, через кордон.

«Він запевняв, що має особисті зв’язки та вплив на службовців державних органів, які можуть виготовити необхідні дозвільні документи для безперешкодного виїзду. Обіцяв організувати супровід довіреної особи, завдяки чому при перетині кордону «жодних проблем виникнути не мало». За це ділок встановив «прайс» — 18 тисяч доларів», – зазначили правоохоронці.

28 жовтня він зустрівся з жінкою у Лозовій і отримав обумовлену суму коштів. Після цього його і затримали, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, чергову схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Харкові – чоловікам мобілізаційного віку оформлювали інвалідність за хабарі. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором був 37-річний лікар-хірург з міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.