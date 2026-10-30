Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині

Суспільство 15:24   30.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині

Слідство вважає, що 31-річний мешканець Чернігова за 18 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовослужбовця за кордон. Чоловіка викрили після отримання грошей у Лозовій, наразі він перебуває під вартою, розповіли правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – касир-оператор підприємства, що спеціалізується на торгівлі пальним. На початку жовтня під час телефонної розмови він запропонував мешканці Лозової переправити її племінника, який проходить службу на Харківщині, через кордон.

«Він запевняв, що має особисті зв’язки та вплив на службовців державних органів, які можуть виготовити необхідні дозвільні документи для безперешкодного виїзду. Обіцяв організувати супровід довіреної особи, завдяки чому при перетині кордону «жодних проблем виникнути не мало». За це ділок встановив «прайс» — 18 тисяч доларів», – зазначили правоохоронці.

28 жовтня він зустрівся з жінкою у Лозовій і отримав обумовлену суму коштів. Після цього його і затримали, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, чергову схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Харкові – чоловікам мобілізаційного віку оформлювали інвалідність за хабарі. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатором був 37-річний лікар-хірург з міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Читайте також: Лякають справами про держзраду: аферисти видають себе за СБУ на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
30.10.2026, 23:00
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
30.10.2026, 20:32
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
30.10.2026, 22:10
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
30.10.2026, 13:36
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
30.10.2026, 14:47
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
30.10.2026, 20:16

Новини за темою:

30.10.2026
РФ просунулась у прикордонні на півночі Харківщини – DeepState оновив мапу
30.10.2026
Ранкові удари по Харкову, «прильоти» в області: чим била РФ, наслідки
30.10.2026
Обікрали вдову воїна з Харківщини: у справі – новий фігурант
30.10.2026
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
30.10.2026
Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство вважає, що 31-річний мешканець Чернігова за 18 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовослужбовця за кордон.".