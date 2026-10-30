Ніколи не було так страшно: руфер підкорив «зірку» біля Центрального парку 📹

Руфер Zirka у Харкові піднявся на шпиль будівлі біля Центрального парку. Він розповів, що на підготовку пішло кілька місяців і чимало невдалих спроб, однак зрештою екстремалу вдалося дістатися самої верхівки.

«Спонтанне рішення піднятися на цю «зірку» перетворилося на багатомісячне випробування з численними спробами. Після кількох невдалих спроб закинути рукав я вирішив спробувати піднятися без нього. І, на мій подив, у мене справді вийшло! Щойно я вхопився за основу, яка тримає «зірку», відчув потужний викид адреналіну — і на хвилі цих емоцій дістався аж до самої вершини. Мені вже доводилося підійматися на «зірки» раніше, але ця була разів у 20 страшнішою. ​​Ще ніколи під час підйому мені не було так страшно», – поділився враженнями руфер.

Увага! Відео демонструє небезпечні дії, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю. Не намагайтеся повторити їх самостійно.

Відео: zirkahentay

Довідка. Руфер – це людина, яка займається руфінгом, тобто нелегальним або екстремальним підкоренням та прогулянками дахами висотних будівель, веж, мостів чи інших висотних споруд.