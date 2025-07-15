Російські блогери скаржаться, що ЗС РФ прикрашають свої успіхи на Куп’янщині
Про те, де наступали військові РФ, а також про ситуацію на лінії фронту, розповіли 15 липня в Інституті вивчення війни (ISW).
Нещодавно російські блогери заявили, що армія РФ просунулась на захід від Вовчанська. Однак підтверджень цьому аналітики не знайшли.
Те саме стосується і Куп’янського напрямку. Хоча ворог розповідав про успішні штурми біля Мілового, інформація виявилася фейковою. Крім того, розбіжності щодо цієї ділянки фронту виникли між російськими блогерами та військовими, зазначили експерти.
“13 липня пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що повідомлення про серйозне просування Росії до Куп’янська та російські атаки на населений пункт є передчасними. Інший російський блогер стверджував, що немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що російські війська увійшли до Мирного або Соболівки (на захід від Куп’янська), і скаржився на постійне перебільшення російським військовим командуванням російських просувань. Блогер стверджував, що повідомлення про те, що російські війська майже оточили Куп’янськ, захопивши Мирне та Соболівку, є передчасними”, – уточнили в ISW.
Не змінилася ситуація і на Борівському напрямку. Усі атаки ворога успішно відбили Сили оборони, додали аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де наступали військові РФ, а також про ситуацію на лінії фронту, розповіли 15 липня в Інституті вивчення війни (ISW).".