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За добу було 185 боїв, де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:35   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу було 185 боїв, де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ п’ять разів, пишуть у Генштабі.

Українські захисники відбивали атаки РФ біля Вовчанська та Зеленого.

Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати шість разів у районі Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Загалом, за вчора зафіксовано 185 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе”, – зазначили у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: Російські блогери скаржаться, що ЗС РФ прикрашають свої успіхи на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ п’ять разів, пишуть у Генштабі.".