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На Харківщині відмовилися перейменувати вулицю на честь «Хартії» – активісти

Суспільство 16:41   06.11.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині відмовилися перейменувати вулицю на честь «Хартії» – активісти

Проєкт “Деколонізація Україна” заявив, що у Берестині не підтримали ідею перейменувати вулицю Короленка на честь корпусу НГУ “Хартія”.

Активісти опублікували письмову відповідь мера Берестина Світлани Кривенко.

У листі повідомляється, що це питання виносили на розгляд комісії з питань топоніміки. Та зазначається, що Український інститут національної пам’яті включив Володимира Короленка до офіційного переліку осіб, які не містять символіки російської імперської політики. Тому, пояснюють, об’єкти, названі на його честь, не підлягають обов’язковому перейменуванню.

“З огляду на зазначене, комісія з питань топоніміки Берестинської міської ради наразі не рекомендувала перейменовувати вулицю Короленка”, – йдеться у відповіді.

При цьому там додали, що в разі проведення громадських обговорень пропозицію перейменувати вулицю на честь корпусу “Хартії” буде врахована.

ответ Берестина касательно переименования
Фото: “Деколонізація Україна”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт “Деколонізація Україна” заявив, що у Берестині не підтримали ідею перейменувати вулицю Короленка на честь корпусу НГУ “Хартія”.".