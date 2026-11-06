На Харківщині відмовилися перейменувати вулицю на честь «Хартії» – активісти

Проєкт “Деколонізація Україна” заявив, що у Берестині не підтримали ідею перейменувати вулицю Короленка на честь корпусу НГУ “Хартія”.

Активісти опублікували письмову відповідь мера Берестина Світлани Кривенко.

У листі повідомляється, що це питання виносили на розгляд комісії з питань топоніміки. Та зазначається, що Український інститут національної пам’яті включив Володимира Короленка до офіційного переліку осіб, які не містять символіки російської імперської політики. Тому, пояснюють, об’єкти, названі на його честь, не підлягають обов’язковому перейменуванню.

“З огляду на зазначене, комісія з питань топоніміки Берестинської міської ради наразі не рекомендувала перейменовувати вулицю Короленка”, – йдеться у відповіді.

При цьому там додали, що в разі проведення громадських обговорень пропозицію перейменувати вулицю на честь корпусу “Хартії” буде врахована.