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Двое детей пострадали из-за ударов по региону – Синегубов рассказал детали

Происшествия 08:45   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое детей пострадали из-за ударов по региону – Синегубов рассказал детали

В результате обстрелов региона пострадали восемь людей, среди них – две девочки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Губаровка Богодуховской громады пострадали мужчины 34, 35, 53 лет, женщины 29 и 34 лет и девочки 2 и 12 лет; в г. Богодухов острую реакцию на стресс получила 49-летняя женщина. В результате детонации дрона возле с. Малый Бурлук пострадал 24-летний мужчина», – отметил начальник ХОВА.

Вооружение, которые ударило по Харьковщине за сутки, следующее:

  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • десять БпЛА типа «Молния»;
  • 13 fpv-дронов;
  • 36 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов региона пострадали восемь людей, среди них – две девочки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. «В с. Губаровка…".