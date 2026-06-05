Двое детей пострадали из-за ударов по региону – Синегубов рассказал детали
В результате обстрелов региона пострадали восемь людей, среди них – две девочки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Губаровка Богодуховской громады пострадали мужчины 34, 35, 53 лет, женщины 29 и 34 лет и девочки 2 и 12 лет; в г. Богодухов острую реакцию на стресс получила 49-летняя женщина. В результате детонации дрона возле с. Малый Бурлук пострадал 24-летний мужчина», – отметил начальник ХОВА.
Вооружение, которые ударило по Харьковщине за сутки, следующее:
- семь БпЛА типа «Герань-2»;
- десять БпЛА типа «Молния»;
- 13 fpv-дронов;
- 36 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 08:45;