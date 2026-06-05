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Двоє дітей постраждали через удари по регіону – Синєгубов розповів деталі

Події 08:45   05.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє дітей постраждали через удари по регіону – Синєгубов розповів деталі

Внаслідок обстрілів регіону постраждали вісім людей, серед них дві дівчинки, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка. Внаслідок детонації дрону біля с. Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік“, – уточнив начальник ХОВА.

Озброєння, яке вдарило по Харківщині за добу, таке:

  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • десять БпЛА типу «Молния»;
  • 13 fpv-дронів;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів регіону постраждали вісім людей, серед них дві дівчинки, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".