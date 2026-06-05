Двоє дітей постраждали через удари по регіону – Синєгубов розповів деталі
Внаслідок обстрілів регіону постраждали вісім людей, серед них дві дівчинки, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка. Внаслідок детонації дрону біля с. Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік“, – уточнив начальник ХОВА.
Озброєння, яке вдарило по Харківщині за добу, таке:
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- десять БпЛА типу «Молния»;
- 13 fpv-дронів;
- 36 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах області.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 08:45;