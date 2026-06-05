Понад десяток пожеж вирували на Харківщині – ДСНС про наслідки

Минулої доби у рятувальників було 47 оперативних виїздів, 11 з них – на ліквідацію пожеж, уточнюють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

П’ять пожеж через обстріли вирували в Ізюмському, Харківському, Чугуївському районах області, а також у Харкові.

“Вранці у Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. Сталося загоряння покрівлі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Уламки ворожого безпілотника впали на територію дитячого майданчика поблизу будинку. Без постраждалих”, – уточнюють у ДСНС.

Також напередодні ввечері через удар по Богодухову почалася пожежа у двох гаражах на площі 40 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено скління у двох приватних будинках.