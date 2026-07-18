Врятували двох людей і кота – у Харкові вирувала пожежа

Пожежники ліквідували пожежу у п’ятиповерхівці та врятували кота однієї з постраждалих, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вранці, 18 липня, спалахнула пожежа у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в Слобідському районі Харкова. Там горіли домашні речі на площі 20 м кв, було сильне задимлення, через яке рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Через пожежу постраждали троє людей: двоє мешканців отруїлися чадним газом та були госпіталізовані. Ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес, вона від госпіталізації відмовилася.

Коли рятувальники проводили розвідку задимленої квартири, вони знайшли кота без свідомості. Вогнеборці винесли тварину на свіже повітря, де разом із медиками реанімували її. На щастя, кота вдалося врятувати, а згодом його передали щасливій господарці, яка не стримувала емоцій, обіймаючи свого врятованого улюбленця.