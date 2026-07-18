Новини Харкова — головне 18 липня: 10 пожеж, 17 атак на півночі області

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ

Загарбники намагалися просунутися біля Вільчі, Козачої Лопані та Лимана, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового.

На Куп’янському напрямку була одна спроба ворога атакувати біля Шийківки.

10 пожеж через обстріл за добу

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 68 разів виїжджали, з них 35 – на ліквідацію пожеж, 10 із яких викликали ворожі обстріли в Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, а також у Харкові, повідомляє ДСНС.

17 липня вдень російська авіація завдала удару КАБами по місту Ізюм. Влучив ворог по території приватного сектору. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, виникла пожежа на площі 200 кв. м. Постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей.

За добу в екосистемах області виникли 7 пожеж🌲. Загальна площа горіння склала близько 4 га.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 35 снарядів і мін💣.