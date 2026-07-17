Скандал із ТЦК у Харкові дійшов до ЄСПЛ, поранені діти — підсумки 17 липня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 липня.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Напад на жінку стався ще в березні минулого року в Київському ТЦК, куди вона приїхала надати правову допомогу затриманому клієнту. Натомість захисницю побили так, що після операцій та тривалого лікування вона отримала третю групу інвалідності. Попри те, що минув уже понад рік, винних досі не знайшли й навіть не допитали працівників ТЦК, стверджує омбудсмен з посиланням на потерпілу. ДБР уже відкрило справу проти самих поліцейських — щодо можливої службової недбалості. Лубінець повідомив, що за останні два роки на Харківщині зафіксували 17 фактів застосування фізичної сили до адвокатів. У низці випадків мали місце психологічний тиск і погрози мобілізацією.

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8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини — поранення склом, а 13-річної дівчинки — гострий шок. Також поранень склом зазнав чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ще чотири КАБи росіяни скинули вранці на околиці села Миронівка Золочівської громади. Там були пошкоджені будинки та енергомережі. Харків вдень атакували безпілотниками. У промзоні Основ’янського району впала “молния”. Пізніше два дрони вдарили по Київському району, причому один із них влучив у приватний будинок. Ще один безпілотник впав у Салтівському районі.

Ці чутки він не спростував і не підтвердив. А відповів коротко: залишається мером Харкова, а коментувати кулуарні розмови — не хоче. В етері телемарафону порушували безпекові питання, зокрема атаки FPV на оптоволокні. Мер констатував, що радіус дії таких дронів сягає 40 км, що дозволяє діставати до житлових кварталів. Загалом тактика росіян незмінна: вони б’ють по інфраструктурі, підприємствах та зонах відпочинку, використовуючи КАБи та безпілотники. Головним укриттям залишається метро, що працює цілодобово. Крім того, у Харкові облаштували 14 безпечних зупинок громадського транспорту та близько 3 тисяч найпростіших укриттів у всіх районах міста.

Провина жінки у держзраді та виправдовуванні агресії РФ була повністю доведена, повідомили в облуправліннях СБУ та прокуратури. У поле зору окупантів жінка потрапила через свої прокремлівські коментарі в телеграм-чатах. У 2023-2024 роках за завданням куратора вона об’їжджала місто, вишукуючи оборонні заводи, а також фіксувала наслідки “прильотів” для коригування нових атак. Одночасно в телеграмі вона закликала до захоплення Харкова.

Разом із командуванням 10-го армійського корпусу та комбригами він розібрав оперативну обстановку та визначив кроки для покращення ситуації в Куп’янську та на його околицях. За словами головкома, окупанти продовжують атакувати малими піхотними групами, намагаючись проникнути в міську забудову. Захисники проводять контрдиверсійні заходи та поступово витісняють супротивника, зазначив Сирський. За результатами поїздки він ухвалив рішення підсилити підрозділи додатковим озброєнням, насамперед — ударними безпілотниками. Ситуація на напрямку залишається складною, але оборонці тримають стрій, підсумував головком.

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