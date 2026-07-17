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П’ятеро постраждали, серед них троє дітей, внаслідок удару КАБ по Ізюму (фото)

Події 20:26   17.07.2026
Оксана Якушко
П’ятеро постраждали, серед них троє дітей, внаслідок удару КАБ по Ізюму (фото)

17 липня росіяни завдали удару Ізюму, попередньо застосувавши КАБ, повідомляє Нацполіція.

Постраждали п’ятеро мирних жителів, серед яких троє дітей: 40-річний чоловік, 50-річна жінка, дівчата віком 16 і 13 років і 8-річний хлопчик. Усі потерпілі мають травми й поранення різного ступеня тяжкості. Найважчих травм зазнав 8-річний хлопчик, якого госпіталізували у тяжкому стані. У 13-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Влучання сталося на території приватного сектору, повідомляє ДСНС у Харківській області. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа на площі 200 кв. м.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 20:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 липня росіяни завдали удару Ізюму, попередньо застосувавши КАБ, повідомляє Нацполіція.".