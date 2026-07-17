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Псевдокопа викрили у Харкові: чоловік мав підробне посвідчення

Події 18:41   17.07.2026
Оксана Якушко
Псевдокопа викрили у Харкові: чоловік мав підробне посвідчення

36-річний чоловік мав підробне посвідчення, щоб безперешкодно проїжджати блокпости в Харкові, повідомляє Нацполіція.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили 36-річного жителя Харкова, що майже рік перебуває в розшуку як ухилянт від мобілізації. Аби без перешкод пересуватися містом, він в інтернеті придбав фейкове посвідчення та жетон поліціянта, оплативши замовлення криптовалютою.

Для переконливості чоловік видавав себе за старшого оперуповноваженого Департаменту внутрішньої безпеки у званні майора поліції. Під час зупинки автомобіля патрульними він пред’явив фальшиві документи, але його викрили працівники ДВБ і зізнався у використанні підробки.

Окрім посвідчення та жетона, у нього вилучили фальшивий оперативний талон на транспортний засіб, нібито підписаний керівництвом Нацполіції.

За фактом використання підроблених документів відкрили кримінальне провадження. Слідчі встановлюють осіб, що виготовили фальшиві документи.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 18:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний чоловік мав підробне посвідчення, щоб безперешкодно проїжджати блокпости в Харкові, повідомляє Нацполіція.".