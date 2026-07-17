Псевдокопа викрили у Харкові: чоловік мав підробне посвідчення
36-річний чоловік мав підробне посвідчення, щоб безперешкодно проїжджати блокпости в Харкові, повідомляє Нацполіція.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили 36-річного жителя Харкова, що майже рік перебуває в розшуку як ухилянт від мобілізації. Аби без перешкод пересуватися містом, він в інтернеті придбав фейкове посвідчення та жетон поліціянта, оплативши замовлення криптовалютою.
Для переконливості чоловік видавав себе за старшого оперуповноваженого Департаменту внутрішньої безпеки у званні майора поліції. Під час зупинки автомобіля патрульними він пред’явив фальшиві документи, але його викрили працівники ДВБ і зізнався у використанні підробки.
Окрім посвідчення та жетона, у нього вилучили фальшивий оперативний талон на транспортний засіб, нібито підписаний керівництвом Нацполіції.
За фактом використання підроблених документів відкрили кримінальне провадження. Слідчі встановлюють осіб, що виготовили фальшиві документи.