Мати погрожувала фізичною розправою доньці в Харкові – що зробили копи

36-річна мати ображала та погрожувала побити 13-річну дочку, повідомляє Нацполіція.

Про домашнє насильство у поліцію повідомила 58-річна жінка, яка розповіла, що її 36-річна донька лається, агресивно поводиться та погрожує фізичною розправою її 13-річній онуці.

Поліціянти склали відносно кривдниці адмінпротокол. А ще додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, який забороняє у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Правоохоронці попередили зловмисницю про адміністративну відповідальність, якщо вона порушить терміновий заборонний припис.