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Мати погрожувала фізичною розправою доньці в Харкові – що зробили копи

Події 19:10   10.07.2026
Оксана Якушко
Мати погрожувала фізичною розправою доньці в Харкові – що зробили копи

36-річна мати ображала та погрожувала побити 13-річну дочку, повідомляє Нацполіція.

Про домашнє насильство у поліцію повідомила 58-річна жінка, яка розповіла, що її 36-річна донька лається, агресивно поводиться та погрожує фізичною розправою її 13-річній онуці.

Поліціянти склали відносно кривдниці адмінпротокол. А ще додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, який забороняє у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Правоохоронці попередили зловмисницю про адміністративну відповідальність, якщо вона порушить терміновий заборонний припис.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річна мати ображала та погрожувала побити 13-річну дочку, повідомляє Нацполіція.".