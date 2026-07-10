Сьогодні вранці російський FPV-дрон убив цивільних у Слатиному (доповнено)

Про трагедію, яка сталася у Слатиному сьогодні вранці, розповіли в Харківській облпрокуратурі.

Доповнено об 11:35. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко додав, що загинули чоловіки 75 і 58 років.

“Також ще один 83-річний слатинчанин, що перебував поруч із місцем події, зазнав уламкового поранення ноги і був госпіталізований до лікарні. Приблизно в цей самий час ще один ворожий БпЛА вдарив по території приватного домоволодіння. Унаслідок цього влучання, слава Богу, ніхто не постраждав”, – написав Задоренко.

За даними правоохоронців, близько 08:00 FPV-дрон ударив по авто Toyota RAV4, яке рухалося в селі Слатине Харківського району. У результаті “прильоту” загинули двоє людей – водій та пасажир.

“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.