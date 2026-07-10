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Сегодня утром российский FPV-дрон убил гражданских в Слатино (дополнено)

Происшествия 11:35   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром российский FPV-дрон убил гражданских в Слатино (дополнено)

О трагедии, которая произошла в Слатино сегодня утром, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Дополнено в 11:35. Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко добавил, что погибли мужчины 75 и 58 лет.

«Также еще один 83-летний слатинчанин, находившийся рядом с местом происшествия, получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Приблизительно в это же время еще один вражеский БпЛА ударил по территории частного домовладения. В результате этого попадания, слава Богу, никто не пострадал», – написал Задоренко.

По данным правоохранителей, около 08:00 FPV-дрон ударил по авто Toyota RAV4, которое двигалось в селе Слатино Харьковского района. В результате «прилета» погибли двое людей – водитель и пассажир.

«При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 11:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии, которая произошла в Слатино сегодня утром, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.".