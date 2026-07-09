Еще миллиард на онкоцентр в Харькове: ХАЦ заявил о завышении цен на миллионы

Дополнительный договор на 1,2 миллиарда гривен на строительство первой очереди онкоцентра в Харькове заключил департамент капитального строительства ХОВА с Консорциумом «Билдинг Групп». В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» проанализировали цены на материалы в смете и пришли к выводу, что ряд из них завышен, и общая переплата может составить 35 миллионов гривен.

Договор заключили без проведения аукциона, так как у заказчика после заключения первого договора возникла необходимость в закупке дополнительных работ у того же подрядчика, пишут активисты со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.

Представители ХАЦ обнародовали перечень позиций, где зафиксированы расхождения между сметной и рыночной стоимостью:

Материалы для отделки стен и потолка

Фиброцементная панель EQUITONE (8 мм, тип 1 / тип 2): в смете прописана по 3100 грн/кв.м. По данным активистов, на рынке ее можно приобрести по 1880 грн/кв.м, а вероятная переплата только на этом пункте может составить 16,25 млн грн.

Звукопоглощающие панели HeraDesign (35 мм): сметная цена — 3330 грн/кв.м, тогда как рыночная — 2320,6 грн/кв.м. Ожидаемая переплата может составить 3,24 млн грн.

Профиль холодногнутый стоечный под гипсокартон: заложен по 72 грн/м. Антикоррупционеры отмечают, что его рыночная стоимость — 52 грн/м, а возможная переплата достигает 2,46 млн грн.

Потолок Armstrong Plain Tegular 24 (600×600): в договоре указан по 473 грн/кв.м против рыночных 217 грн/кв.м. Общая переплата на двух позициях может составить 1,85 млн грн.

Профили для п/потолка 1,2 м Т24/25 DONN: посчитаны по 54,6 грн/м. Для сравнения, в «Эпицентре» аналогичные предлагают по 31 грн/м, что может привести к перерасходу в 315 тыс. грн.

Изоляция и строительная химия

Минераловатный утеплитель ($\gamma$=0,039 Вт/(м*К) — 150 мм): внесен в смету по 640 грн/кв.м при рыночном предложении в 277 грн/кв.м. Вероятная переплата оценивается в 4,3 млн грн.

Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная Д51С: в документах указана по 230 грн/кг. Антикоррупционеры указывают рыночную цену на подобную дисперсию на уровне 167 грн/кг, из-за чего возможная переплата может составить 2,18 млн грн.

Акустическая минеральная вата Acoustic Wool Sonet P (1000x600x50 мм): стоит в договоре 441,82 грн/кв.м. Рыночная цена составляет 282,8 грн/кв.м, а переплата может достичь 1,44 млн грн.

Кровельная полимерная армированная мембрана Sikaplan 18G (1,5 мм): заложена по 738 грн/кв.м. Активисты отмечают, что рыночные варианты на 150–160 грн дешевле (по 579 грн/кв.м), а разница может составить 617 тыс. грн.

Высокотемпературный рулонный мат CONLIT MAT (70 мм): в смете фигурирует по 1300 грн/кв.м против рыночных 1028 грн/кв.м. Вероятная переплата — 340 тыс. грн.

Крепления и смеси

Дюбель 10*160 фасадный: цена в смете указана почти в два раза выше рыночной — 12,20 грн/шт. вместо 6,52 грн/шт. Возможная наценка по позиции — 513 тыс. грн.

Стартовая шпаклевка: внесена по 17 грн/кг при рыночной стоимости 12,06 грн/кг (переплата может составить 250 тыс. грн).

Саморезы 3,5х9,5мм: сметная цена составляет 0,36 грн/шт. вместо рыночных 0,24 грн/шт., что может стоить лишних 220 тыс. грн.

Финишная шпаклевка: зафиксирована по 16,32 грн/кг. На рынке ее средняя цена — 14,48 грн/кг, вероятная переплата — 83 тыс. грн.

В консорциум «Билдинг групп» входят компании ООО «Индастриал Билдинг Групп» и ЧП «Строительная фирма „Промтекс“». Харьковская «Строительная фирма „Промтекс“» принадлежит Руслану Малому из Киева и Станиславу Бровину из Харькова. Владелицей ООО «Индастриал Билдинг Групп» является Наталья Головко. Владельцами консорциума являются все трое: Головко, Малый и Бровин. По данным аналитической системы YouControl, консорциум «Билдинг Групп» связан с инвестиционно-строительной корпорацией «Авантаж» бывшего нардепа от «Партии регионов» Анатолия Денисенко.

Как сообщалось, на строительство первой очереди нового онкоцентра в Померках в Харькове закладывают более 3 миллиардов гривен. По данным ХАЦ, в конце июня дополнительным соглашением тот договор уменьшили на 0,5 миллиарда гривен и теперь он равен 2,5 миллиарда.

В октябре 2025 года начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял: речь о лечебно-диагностическом корпусе на более чем 300 коек, а также о подземной его части площадью более 3000 квадратных метров, где одновременно смогут находиться 1100 человек (в том числе 500 врачей). Первую очередь будут финансировать за счет программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

От 200 до 500 миллионов гривен ожидают на строительство онкоцентра в 2026 году — сумма будет зависеть от темпов работ.

Предыдущие руководители тогда еще ХОГА также брались за проект нового онкоцентра, его анонсировали еще почти восемь лет назад. Работы начали незадолго до полномасштабной войны по программе «Большое строительство», но в начале февраля 2022 года договор с ЧП «Ромб+» расторгли.