До полумиллиарда гривен обещают на онкоцентр в Харькове в 2026 году — ХОВА
От 200 до 500 миллионов гривен ожидают на строительство онкологического центра Харькове в 2026 году — сумма будет зависеть от темпов работ.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос МГ «Объектив», факт финансирования подтвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Только вчера беседовали перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны с профильным министром господином Ляшко. Финансирование подтверждено», — проинформировал Синегубов.
По словам начальника ХОВА, сумма будет зависеть от темпов выполнения работ, в частности сложного этапа подземного строительства, который уже показал проект «Ковчег». Синегубов подчеркнул, что власти стремятся максимально ускорить темпы, поскольку по итогам полугодия возможно перераспределение финансирования с других объектов, в том числе в других областях. Это позволит привлечь дополнительные средства на онкоцентр.
На уточняющий вопрос корреспондента МГ «Объектив», что на объекте уже сделано, Синегубов ответил: «Не скажу».
Как сообщалось, на строительство первой очереди нового онкоцентра в Померках в Харькове закладывают более 3 миллиардов гривен. В октябре 2025 года начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял: речь о лечебно-диагностическом корпусе на более чем 300 коек, а также о подземной его части площадью более 3000 квадратных метров, где одновременно смогут находиться 1100 человек (в том числе 500 врачей). Первую очередь будут финансировать за счет программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.
Предыдущие руководители тогда еще ХОГА также брались за проект нового онкоцентра, его анонсировали еще почти восемь лет назад. Работы начали незадолго до полномасштабной войны по программе «Большое строительство», но в начале февраля 2022 года договор с ЧП «Ромб+» расторгли.
- Категории: Здоровье, Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, онкоцентр;
Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 19:05