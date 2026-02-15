Live

Нужен ли подземный онкоцентр в Харькове? Директор учреждения привел статистику

Записано 18:09   15.02.2026
Елена Нагорная
Около 100 тысяч онкобольных в Харьковской области нуждаются в постоянном наблюдении и лечении — это стабильный и высокий показатель, рассказал в эфире нацмарафона гендиректор Харьковского областного центра онкологии Виктор Лыхман. Поэтому, по его словам, именно в Харькове должен быть построен специализированный защитный корпус для лечения таких пациентов.

«Онкологическая ситуация в Харьковской области за годы полномасштабной войны стала более напряженной, — заявил Лыхман. — Главная причина в том, что изменился путь пациента от диагноза до лечения. По официальным данным, в 2022 году впервые диагностированных случаев было около 20 тысяч. За 2025 год мы имеем около 29 тысяч. То есть это тревожный сигнал. И самый сложный индикатор — доля пациентов, которые доходят до клиники с четвертой стадией заболевания, когда уже сделать что-то очень сложно. Этот показатель в 2024-2025 годах немного снизился в сравнении с 2022-м, но все же остается достаточно большим — это примерно 20%».

Гендиректор отметил, что пока что укрытием для врачей и пациентов служат подвальные помещения учреждения — они обеспечены водой, продуктами и альтернативными источниками энергоснабжения.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Однако, безусловно, эти приспособленные укрытия не могут полностью заменить специально спроектированное защищенное медицинское пространство. Особенно, когда речь идет о длительных инфузиях во время проведения химиотерапевтического лечения, курсов лучевой терапии. Послеоперационные пациенты ограничены в мобильности. Поэтому подземный лечебный корпус — это ответ системы здравоохранения на реалии войны. Его главная цель — обеспечить непрерывную, безопасную и технологичную онкологическую помощь. Для пациента это означает принципиально безопасный маршрут: установление диагноза, план лечения, начало терапии, контроль и поддержку. Эта непрерывность часто определяет прогноз в лечении и выздоровлении», — пояснил Лыхман.

Как сообщалось, на строительство первой очереди нового онкоцентра в Померках в Харькове закладывают более 3 миллиардов гривен. В октябре 2025 года начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял: речь о лечебно-диагностическом корпусе на более чем 300 коек, а также о подземной его части площадью более 3000 квадратных метров, где одновременно смогут находиться 1100 человек (в том числе 500 врачей). Первую очередь будут финансировать за счет программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Предыдущие руководители тогда еще ХОГА также брались за проект нового онкоцентра, его анонсировали еще почти восемь лет назад. Работы начали незадолго до полномасштабной войны по программе «Большое строительство», но в начале февраля 2022 года договор с ЧП «Ромб+» расторгли.

Читайте также: Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹

