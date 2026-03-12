В современной гинекологии ультразвуковое исследование — это безопасный метод визуализации органов малого таза без лучевой нагрузки на организм. Врачи медицинского центра https://onclinic.ua/kharkov/services/gynecology комбинируют осмотр в гинекологическом кресле с УЗИ для получения исчерпывающих данных о состоянии репродуктивной системы пациентки.

УЗИ органов малого таза: что оно показывает

Метод предоставляет информацию об анатомических особенностях женских внутренних репродуктивных органов. Параметры, которые оценивает врач во время гинекологического УЗИ, включают:

размеры, форму и расположение матки;

состояние эндометрия (внутреннего слизистого слоя матки) и его соответствие фазе менструального цикла;

расположение, размеры и структуру яичников;

наличие фолликулов в яичниках и созревание доминантного фолликула, что свидетельствует о приближении овуляции;

беременность (маточную и внематочную);

размеры и локализацию новообразований матки и яичников (миомы, кисты, полипы эндометрия);

скопление жидкости в маточных трубах (гидросальпинкс).

Ультразвуковое исследование также показывает признаки воспалительных гинекологических патологий (эндометрита, оофорита, аднексита). К ним относятся наличие свободной жидкости во внематочном пространстве, утолщение тканей и неоднородная структура репродуктивных органов.

Когда врач назначает УЗИ срочно

Частный гинеколог обычно назначает срочное УЗИ органов малого таза в случаях, когда симптомы указывают на острое состояние, которое может угрожать жизни пациентки или ее репродуктивной функции. Показания к срочному гинекологическому УЗИ могут включать:

острую боль в нижней части живота (особенно внезапную, схваткообразную, сопровождающуюся слабостью или головокружением);

аномальное маточное кровотечение (интенсивные выделения вне графика менструации или в период менопаузы);

подозрение на внематочную беременность (сочетание положительного теста на беременность с болью в животе и кровянистыми выделениями);

признаки «острого живота» (напряжение мышц передней брюшной стенки и ощущение давления в малом тазу);

травмы живота (для исключения внутреннего кровотечения и повреждения репродуктивных органов).

Срочное обследование у гинеколога в сочетании с ультразвуковой диагностикой необходимо также в случае ухудшения состояния пациентки после гинекологических манипуляций (гистероскопии, аборта, установки внутриматочной спирали). Сигналами к немедленному обращению к врачу являются резкое усиление боли в животе, повышение температуры тела и кровотечение.

Подготовка к обследованию: основные рекомендации

Чтобы подготовиться к трансабдоминальному УЗИ по гинекологии, нужно за один-два дня исключить из рациона продукты, вызывающие чрезмерное газообразование (бобовые, капусту, сладости, газированные напитки). За час до обследования необходимо выпить около одного литра негазированной воды, чтобы наполнить мочевой пузырь. Правила подготовки к трансвагинальному УЗИ малого таза:

за сутки до обследования воздержаться от половых актов, использования вагинальных суппозиториев и спринцевания;

в день визита к врачу принять душ с гипоаллергенным мылом без искусственных красителей и ароматизаторов;

непосредственно перед обследованием опорожнить мочевой пузырь.

Плановое УЗИ для диагностики женских заболеваний рекомендуется проходить на пятый-седьмой день менструального цикла, когда эндометрий самый тонкий. Если цель — отследить созревание фолликула, гинеколог «ОН Клиник» в Харькове может назначить исследование несколько раз в течение цикла.

Преимущества сочетания осмотра и УЗИ

Сочетание профилактического осмотра у гинеколога с инструментальной и лабораторной диагностикой позволяет получить полную клиническую картину репродуктивного здоровья женщины. Преимущества комплексного обследования с УЗИ и анализами:

максимальная точность диагноза. Во время осмотра в гинекологическом кресле врач оценивает состояние слизистой влагалища и шейки матки, УЗИ показывает структуру тканей матки и яичников, а лабораторные анализы определяют наличие возбудителей воспаления или атипичных клеток, детализируя данные УЗИ;

выявление бессимптомных патологий. Комплексная диагностика позволяет обнаружить новообразования или скрытые инфекции еще до появления выраженных симптомов;

экономия времени. Пациентка проходит прием у гинеколога, УЗИ и необходимые лабораторные анализы за один визит, без повторных записей.

Комплексное обследование минимизирует риск диагностических ошибок. Получение врачебного заключения за один прием позволяет в случае необходимости немедленно начать лечение, предотвращая переход выявленных нарушений в хроническую стадию.