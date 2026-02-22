Как питаться и избежать отравлений во время отключения света – советы врача

Заменит ли балкон холодильник во время отключений света, какая температура критическая для продуктов, что поможет обезопаситься от отравлений и как длительные отключения электроэнергии повлияли на количество пищевых отравлений на Харьковщине, в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Свидовая, врач по гигиене питания отдела эпидемического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

Балкон вместо холодильника

— Пока зима, во время отключений света можно хранить продукты на балконе. Но как долго?

— Да, в холодное время года балкон может стать альтернативой холодильнику, но при определенных условиях. Это, прежде всего, температурный режим. Оптимальная температура в холодильном шкафу должна быть от +2 до +5 градусов. Потому было бы хорошо, если бы балкон был оборудован термометром, что поможет контролировать температурный режим хранения.

– А если балкон выходит на южную или юго-восточную сторону?

– Это очень важный момент – защита продуктов от солнца, от перепадов температуры, от влаги. Когда у нас днем ​​солнышко пригревает, а ночью мороз, то пищевые продукты начинают быстрее портиться. Поэтому продукты обязательно должны быть закрыты герметично, чтобы не попадали солнечные лучи. Даже если это будет кастрюля, она обязательно должна быть закрыта. Можно ящики какие-нибудь использовать, герметичные контейнеры. А еще лучше, если вы заранее приобрели термосумку, положили в нее подготовленные в морозильнике пакеты со льдом. Тогда уже больше вероятность того, что мы сохраним оптимальную температуру пищевого продукта.

Почему стоит отказаться от пирожных и салатов из магазинов

– Сколько термосумка может держать температуру?

— Обычно от 4 до 12 часов. Это зависит от того, насколько она изолирована, оборудована теми же хладагентами, большая или маленькая. Еще очень важный фактор – плотность. Если там у нас будут плотно уложены пищевые продукты, то холод будет сохраняться в ней дольше.

– От каких продуктов вы посоветовали бы отказаться в период длительных отключений света? Что подпадает под категорию скоропортящегося?

— Прежде всего – это кондитерская группа, особенно кремовые торты, пирожные. Дальше это молочные продукты: молоко, йогурты. Это две группы – наиболее опасные пищевые продукты, где очень быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевые токсикоинфекции. Потому от этих продуктов лучше отказаться. Следует отказаться и от вареной колбасы, если невозможно ее хранить в холоде.

Термообработка поможет избежать пищевого отравления

— Как насчет готовых блюд?

– Готовые блюда в холодильнике могут храниться до суток, а если это мясо или рыба, то до двух суток. Что касается салатов, то вы видели, что в наших супермаркетах продают их уже заправленными тем же майонезом, хотя это недопустимо и противоречит санитарным нормам. Салат должен быть в незаправленном виде – только потребитель может принести его домой и заправить. Потому что это та среда, где очень быстро развиваются микроорганизмы.

– У значительной части украинцев сейчас немного средств. Так что тушеное или вареное мясо пытаются растянуть на несколько приемов или дней. Позволит ли термообработка избежать отравления?

— Если мы говорим о качественном продукте, не испорченном, действительно тщательная термическая обработка может обезопасить человека от отравления. При разогреве продукта нужно достичь температуры не менее 70 градусов Цельсия.

Рыбу следует выбирать в магазине с генератором

– Стоит ли покупать морепродукты в период длительных отключений света?

— Морепродукты необходимы для организма. Это белок и омега-3 кислоты. Поэтому покупать пищевые продукты нужно непосредственно в торговой сети, которой вы доверяете. Если вы знаете, что там работают холодильники при отключении, потому что этот супермаркет подключен к генератору, тогда вы будете понимать, что берете безопасный продукт. Когда вы открываете холодильный шкаф, следует обращать внимание, оборудован ли он термометром, какой срок реализации у рыбы или морепродуктов, какой внешний вид, не была ли нарушена целостность упаковки.

— Пожалуй, среди всего, что есть в наших магазинах, яйца наиболее универсальная пища…

– Да, они принадлежат к группе продуктов более длительного хранения, потому что их можно держать до 25 дней при температуре до +20 градусов Цельсия. Хотя мы обычно храним их в холодильнике, чтобы уберечься от отравления. В период, когда долго нет света, лучше варить вкрутую яйца. Почему? Потому что именно сверху на скорлупе яйца есть опасный патогенный микроорганизм – сальмонелла. И надо отказаться от употребления сырых яиц, потому что у человека может возникнуть очень тяжелое заболевание сальмонеллез.

Летом готовить на один раз

– В скором времени начнется календарная весна. Какая температура на балконе уже критична для хранения продуктов?

— Выше 5, а тем более 10 градусов – это уже критическая температура. Пищевые продукты будут портиться, и у человека могут возникнуть пищевые отравления. А вообще сейчас очень хороший такой повод – соблюдать правильное питание. Овощи-фрукты не нуждаются в особых условиях хранения. В здоровом питании половину тарелки должны занимать овощи-фрукты, 25% – цельнозерновые продукты, то есть каши, которые также не трудно хранить. И белок. А белок – это консервы, яйца, то, что мы уже сказали.

– Как стоит готовиться к лету? Электричества больше не станет. И если зимой мы можем что-нибудь приготовить, и оно постоит, то летом, когда на улице будет +30, без холодильника будет совсем затруднительно.

— Готовить на один раз. Приготовили – съели. Яичницу можно на один раз приготовить, макароны. И не хранить. Как-то будем приспосабливаться к этому.

— Сейчас фиксирует ли ваше учреждение рост количества пищевых отравлений?

— Мы подняли статистику заболеваемости за 2025 год по поводу острых инфекций. Их было три случая – и все семейные ячейки, в Изюмском и Лозовском районах. И не нашли прямой связи с хранением пищевых продуктов. Если мы берем вообще заболевания гастроэнтероколитами за 2025 год, то они на 8% снизились. По-видимому, люди более ответственно относятся к своему здоровью. И при отключении электроэнергии, когда не работают холодильники, пожалуй, более тщательно проверяют пищевые продукты.