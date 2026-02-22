Як харчуватися й уникнути отруєнь під час вимкнень світла – поради лікарки

Чи замінить балкон холодильник під час вимкнень світла, яка температура є критичною для продуктів, що допоможе убезпечитися від отруєнь та як тривалі вимкнення електроенергії вплинули на кількість харчових отруєнь на Харківщині, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Свідова, лікарка з гігієни харчування відділу епідемічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

Балкон замість холодильника

– Поки зима, під час вимкнень світла можливо зберігати харчі на балконі. Але як довго?

– Так, у холодну пору року балкон може стати альтернативою холодильника, але за певних умов. Це насамперед температурний режим. Оптимальна температура у холодильній шафі має бути від +2 до +5 градусів. Тому було б добре, якби балкон був обладнаний термометром, що допоможе контролювати температурний режим зберігання.

– А якщо балкон виходить на південний або південно-східний бік?

– Це дуже важливий момент – захист продуктів від сонця, від перепадів температури, від вологи. Коли у нас удень сонечко пригріває, а вночі мороз, то харчові продукти починають швидше псуватися. Тому продукти обов’язково повинні бути герметично закриті, щоб не потрапляли сонячні промені. Навіть якщо це буде каструля, вона обов’язково повинна бути закрита. Можна ящики якісь використовувати, герметичні контейнери. А ще краще, якщо ви заздалегідь придбали термосумку, поклали до неї підготовлені в морозильнику пакети зі льодом. Тоді вже більше ймовірність, що ми збережемо оптимальну температуру харчового продукту.

<br />

Чому варто відмовитися від тістечок і салатів із магазинів

– Скільки термосумка може тримати температуру?

– Зазвичай від 4 до 12 годин. Це залежить від того, наскільки вона ізольована, обладнана тими ж холодагентами, велика чи мала. Іще дуже важливий фактор – щільність. Якщо там у нас будуть щільненько покладені харчові продукти, то холод зберігатиметься у ній довше.

– Від яких продуктів ви порадили б відмовитися в період тривалих відключень світла? Що підпадає під категорію того, що швидко псується?

– Перш за все – це кондитерська група, особливо кремові торти, тістечка. Далі це молочні продукти: молоко, йогурти. Це ті дві групи – найбільш небезпечні харчові продукти, де дуже швидко розмножуються мікроорганізми, що викликають харчові токсикоінфекції. Тому від цих продуктів краще відмовитися. Варто відмовитися і від вареної ковбаси, якщо неможливо її зберігати у холоді.

Термообробка допоможе уникнути харчового отруєння

– Як щодо готових страв?

– Готові страви в холодильнику можуть зберігатися до доби, а якщо це м’ясо чи риба, то до двох діб. Щодо салатів, то ви бачили, у наших супермаркетах продають їх уже заправлені тим же майонезом, хоча це неприпустимо і суперечить санітарним нормам. Салат повинен бути в незаправленому вигляді – й тільки споживач може принести його додому та заправити. Тому що це те середовище, де дуже швидко розвиваються мікроорганізми.

– У значної частини українців зараз небагато коштів. Тож тушковане чи варене м’ясо намагаються розтягнути на кілька прийомів чи днів. Чи дозволить термообробка уникнути отруєння?

– Якщо ми говоримо про якісний продукт, не зіпсований, дійсно ретельна термічна обробка може убезпечити людину від отруєння. При розігріванні продукту потрібно досягнути температури не менше 70 градусів Цельсія.

Рибу варто обирати в магазині з генератором

– Чи варто купувати морепродукти у період тривалих вимкнень світла?

– Морепродукти необхідні для організму. Це і білок, і омега-3 кислоти. Тому купувати харчові продукти треба безпосередньо в тій торгівельній мережі, якій ви довіряєте. Якщо ви знаєте, що там працюють холодильники під час відключення, бо цей супермаркет під’єднаний до генератора, тоді ви будете розуміти, що берете безпечний продукт. Коли ви відкриваєте холодильну шафу, варто звертати увагу, чи обладнана вона термометром, який термін реалізації у риби чи морепродуктів, який зовнішній вигляд, чи не була порушена цілісність упаковки.

– Мабуть, серед усього, що є в наших крамницях, яйця найбільш універсальний харч…

– Так, вони належать до групи продуктів більш тривалого зберігання, тому що їх можна тримати до 25 днів при температурі до +20 градусів Цельсія. Хоча ми зазвичай зберігаємо їх в холодильнику, щоб убезпечитися від отруєння. У період, коли довго немає світла, краще варити яйця круто. Чому? Тому що саме зверху на шкарлупі яйця є небезпечний патогенний мікроорганізм – сальмонела. І треба відмовитися від вживання сирих яєць, бо в людини може виникнути дуже тяжке захворювання сальмонельоз.

Влітку готувати на один раз

– Незабаром почнеться календарна весна. Яка температура на балконі вже є критичною для зберігання продуктів?

– Вище 5, а тим більш як 10 градусів – це вже критична температура. Харчові продукти будуть псуватись, і в людини можуть виникнути харчові отруєння. А взагалі зараз дуже гарна така нагода – додержуватися правильного харчування. Овочі-фрукти не потребують особливих умов зберігання. У здоровому харчуванні половину тарілки повинні займати овочі-фрукти, 25% – цілозернові продукти, тобто каші, які також не важко зберігати. І білок. А білок – це консерви, яйця, те, що ми вже сказали.

– Як варто готуватися до літа? Електрики більше не стане. І якщо взимку ми можемо щось приготувати й воно постоїть, то влітку, коли на вулиці буде +30, без холодильника буде зовсім скрутно.

– Готувати на один раз. Приготували – з’їли. Яєчню можна на один раз приготувати, макарони. І не зберігати. Якось будемо пристосовуватися до цього.

– Чи фіксує наразі ваша установа зростання харчових отруєнь?

– Ми підняли статистику захворюваності за 2025 рік стосовно гострих інфекцій. Їх було три випадки – і усі сімейні осередки, в Ізюмському і в Лозівському районах. І не знайшли прямого зв’язку зі зберіганням харчових продуктів. Якщо ми беремо взагалі захворювання на гастроентероколіти за 2025 рік, то вони на 8% і знизились. Мабуть, люди більш відповідально ставляться до свого здоров’я. І при відключенні електроенергії, коли не працюють холодильники, мабуть, більш ретельно перевіряють харчові продукти.