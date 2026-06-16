Live

Липова вагітність для військовослужбовиці: у Харкові затримали лікарку

Суспільство 13:33   16.06.2026
Вікторія Яковенко
Липова вагітність для військовослужбовиці: у Харкові затримали лікарку Фото: Нацполіція України

У Харкові вручили підозру лікарці військового шпиталю, яка, за даними слідства, організувала липову історію вагітності для військовослужбовиці, щоб та змогла звільнитися зі служби.

«Як з’ясувалося, до фігурантки звернулася військовослужбовиця контрактної служби з підозрою на вагітність. Після обстеження лікарка не підтвердила стан пацієнтки, але запропонувала їй скористатися можливістю для звільнення з військової служби», – зазначили в Нацполіції України.

Встановлено, що фігурантка пообіцяла провести по паперах вагітність жінки, аби та отримала висновок ВЛК про непридатність і могла розірвати контракт з військом.

«Від «клієнтки» потрібно було лише пройти кілька фіктивних обстежень для формування історії перебігу вагітності. Членів ВЛК зобов’язалась взяти на себе, адже сама входила до її складу. За послугу забажала отримати 3 тисячі доларів, але згодом знизила ціну до 2,5 тисячі доларів», – кажуть правоохоронці.

Лікарка відправила жінку на УЗД до приватного медзакладу, який видав протокол обстеження, де було зазначено термін вагітності 6-7 тижнів. Інша лікарка безпідставно поставила «клієнтку» на спецоблік у іншій медустанові, додали в поліції.

9 червня фігурантка одержала 2,5 тисячі доларів, після передачі коштів її одразу затримали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців приватних і комунальних медзакладів Харкова до вчинення цього правопорушення.

липовую беременность организовала врач в Харькове
Фото: Нацполіція України

Читайте також: Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра посадовиці, на що «закривала очі»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків
До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків
16.06.2026, 14:14
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
16.06.2024, 06:00
Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)
Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)
16.06.2026, 12:54
Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра посадовиці, на що «закривала очі»
Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра посадовиці, на що «закривала очі»
16.06.2026, 12:36
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
16.06.2026, 14:04
Сьогодні в Харкові по-новому курсує громадський транспорт
Сьогодні в Харкові по-новому курсує громадський транспорт
16.06.2026, 09:06

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Липова вагітність для військовослужбовиці: у Харкові затримали лікарку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 13:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вручили підозру лікарці військового шпиталю, яка, за даними слідства, організувала липову історію вагітності для військовослужбовиці, щоб та змогла звільнитися зі служби.".