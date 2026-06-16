Липова вагітність для військовослужбовиці: у Харкові затримали лікарку
У Харкові вручили підозру лікарці військового шпиталю, яка, за даними слідства, організувала липову історію вагітності для військовослужбовиці, щоб та змогла звільнитися зі служби.
«Як з’ясувалося, до фігурантки звернулася військовослужбовиця контрактної служби з підозрою на вагітність. Після обстеження лікарка не підтвердила стан пацієнтки, але запропонувала їй скористатися можливістю для звільнення з військової служби», – зазначили в Нацполіції України.
Встановлено, що фігурантка пообіцяла провести по паперах вагітність жінки, аби та отримала висновок ВЛК про непридатність і могла розірвати контракт з військом.
«Від «клієнтки» потрібно було лише пройти кілька фіктивних обстежень для формування історії перебігу вагітності. Членів ВЛК зобов’язалась взяти на себе, адже сама входила до її складу. За послугу забажала отримати 3 тисячі доларів, але згодом знизила ціну до 2,5 тисячі доларів», – кажуть правоохоронці.
Лікарка відправила жінку на УЗД до приватного медзакладу, який видав протокол обстеження, де було зазначено термін вагітності 6-7 тижнів. Інша лікарка безпідставно поставила «клієнтку» на спецоблік у іншій медустанові, додали в поліції.
9 червня фігурантка одержала 2,5 тисячі доларів, після передачі коштів її одразу затримали, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців приватних і комунальних медзакладів Харкова до вчинення цього правопорушення.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 13:33;