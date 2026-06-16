Липовая беременность для военнослужащей: в Харькове задержали врача
В Харькове вручили подозрение врачу военного госпиталя, которая, по данным следствия, организовала липовую историю беременности для военнослужащей, чтобы та смогла освободиться со службы.
«Как выяснилось, к фигурантке обратилась военнослужащая контрактной службы с подозрением на беременность. После обследования врач не подтвердила состояние пациентки, но предложила ей воспользоваться возможностью для освобождения с военной службы», — отметили в Нацполиции Украины.
Установлено, что фигурантка пообещала провести по бумагам беременность женщины, чтобы получила заключение ВВК о непригодности и могла расторгнуть контракт с войском.
«От «клиентки» нужно было пройти несколько фиктивных обследований для формирования истории протекания беременности. Членов ВВК обязалась взять на себя, ведь сама входила в ее состав. За услугу захотела получить 3 тысячи долларов, но впоследствии снизила цену до 2,5 тысячи долларов», — говорят правоохранители.
Врач отправила женщину на УЗИ в частное медучреждение, которое выдало протокол обследования, где был указан срок беременности 6-7 недель. Другой врач безосновательно поставила «клиентку» на спецучет в другом медучреждении, добавили в полиции.
9 июня фигурантка получила 2,5 тысячи долларов, после передачи средств ее сразу задержали, сообщает Офис генерального прокурора.
Женщине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ей уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внести залог.
Правоохранители проверяют причастность других чиновников частных и коммунальных медучреждений Харькова к совершению этого правонарушения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беременность, врач, Нацполиция, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 13:33;